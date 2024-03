Pistoiese sconfitta (2-0) dal fanalino di coda Certaldo. E domenica derby con il Prato

Certaldo, 17 marzo 2024 -

Una pessima Pistoiese soccombe 2-0 sul campo del Certaldo, fanalino di coda del girone D del campionato di serie D. La ventisettesima giornata del torneo fa precipitare gli arancioni in quattordicesima posizione della classifica con 32 punti, in zona-playout a – 2 dalla salvezza diretta. Un passo indietro rispetto alla settimana precedente, allorché gli uomini allenato da Gabriele Parigi avevano ottenuto il primo successo del 2024, 1-0 con l’Imolese, dopo la scellerata rivoluzione voluta dal dimissionario garante del trust, Maurizio De Simone.

Domenica prossima 24 marzo, la Pistoiese è attesa dal derby casalingo con il Prato (fischio d’avvio alle 14.30 al “Marcello Melani” di Pistoia). Partita inizialmente equilibrata, ma sbloccata dai padroni di casa al 13’ per un grossolano errore di Masi, che si fa soffiare il pallone da Gozzerini, bravo ad avanzare e trafiggere in diagonale Mataloni. Pistoiesi incapaci di reagire subito: soltanto al 31’ Diakhatè conclude a rete, con Fontanelli che respinge e Panicucci che si fa anticipare da Borboryo.

Al 38’ Del Rosso pesca Panicucci nei sedici metri, ma l’attaccante, di testa, non impensierisce il portiere. Al 45’ episodio dubbio in area viola: Pertici è steso da Innocenti, ma l’arbitro fa proseguire il gioco. Trascorrono appena un paio di minuti del secondo tempo e il Certaldo raddoppia su penalty procurato da Marie-Sainte su Akammadu e trasformato dallo stesso centravanti. La Pistoiese azzarda una reazione all’8’ con Pertici, che entra in area e calcia, ma Fontanelli dice no.

Al 10’ ci prova Diakhatè direttamente su calcio di punizione, ma l’estremo difensore compie un intervento prodigioso, salvando la propria porta dalla capitolazione. Al 21’ la giornata nera si fa nerissima per gli orange: l’arbitro caccia dal campo Biaggi per fallo su Bernardini. Il Certaldo va vicino al terzo gol al 34’, con Akammadu, che ben servito da Gozzerini, si fa respingere il tiro sottomisura da Mataloni. TABELLINO CERTALDO – PISTOIESE 2-0 CERTALDO (4-3-3): Fontanelli; Gucci (1’ st Zanaj), Bassano, Nunziati, Innocenti; Bernardini (25’ st Di Leo), Borboryo, Barducci (42’ st Becucci); Bifini (1’ st Pagliai), Akammadu, Gozzerini (36’ st Bouhamed). A disposizione: Bruni, Bouhamed, Orsucci, Romei, Razzanelli. Allenatore: Ramerini. PISTOIESE (4-4-1-1): Mataloni; Riccio, Masi, Marie-Sainte, Biaggi; Pertici, Carannante (7’ st Bonfanti), Del Rosso, Evangelista; Diakhatè, Panicucci (36’ st Anticoli). A disposizione: Gambassi, Sanzone, Mendolia, Greco, Bailo, Milani, Niccolai. Allenatore: Parigi. ARBITRO: Scarpati di Formia. MARCATORI: 13’ pt Gozzerini; 4’ st Akammadu (rig.). NOTE: giornata nuvolosa. Ammoniti: Barducci, Innocenti, Bassano, Evangelista. Espulsi Durante (vice allenatore) dalla panchina e Biaggi al 21’ st. Angoli 1-3. Recupero 3’, 4’.

Gianluca Barni