"Pistoiese, niente mercato. Avanti con le due punte"

"Il mercato non è una priorità: non siamo alla ricerca di giocatori ma di punti". Il direttore sportivo della Pistoiese, Gianni Rosati, va dritto al punto senza tanti giri di parole, spegnendo sul nascere le voci che si erano diffuse nei giorni scorsi. "La squadra è forte – prosegue Rosati – ho fiducia in questo organico e domenica ho avuto la conferma. E’ vero che potevamo vincere tre o quattro a zero ma nel calcio succede di trovare la partita in cui la palla non entra: fa parte del gioco e accade a tutte le squadre. Dispiace perché avevamo fatto bene per 40 minuti ed eravamo riusciti a segnare anche il 2-0 che nessuno ha visto – ricorda –, perché sul tiro di Marquez il portiere quando è intervenuto la palla era dentro di un metro". La Pistoiese in buona sostanza non ha intenzione di fare ricorso al mercato, almeno per ora. "Il mercato c’è a dicembre – spiega il diesse – e se qualcuno non rientra nei piani o nel modulo voluto dal tecnico, a quel punto vedremo cosa fare, ma come ho detto non cerchiamo giocatori ma punti in classifica".

Già, la classifica. "E’ vero che siamo a 5 punti dal Ravenna, ma è altrettanto vero che il Ravenna non lo metto tra le squadre più forti che preoccupano per la vittoria finale. Ho sempre detto che per me Carpi e Prato sono le squadre da tenere d’occhio e queste sono al pari nostro". Del resto siamo alla quinta giornata di campionato e ancora è decisamente presto per stilare classifiche definitive soprattutto in un campionato complesso e indecifrabile come quello della serie D. A questo va aggiunto il fatto che la Pistoiese è una squadra nuova che in questo inizio di stagione sta ancora cercando la propria fisionomia, anche se dopo la gara di domenica sembra che una linea sia stata trovata. "Direi che la squadra abbia trovato un proprio volto con le due punte – conclude – ma ci vuole tempo perché siamo una squadra nuova. Qualcuno dice che avremmo dovuto tenere più giocatori della passata stagione, io dico che avrei tenuto Di Biase visto che gli altri sono stati rimpiazzati bene. La squadra dello scorso anno forse qualitativamente poteva avere qualcosa in più ma la vera differenza è che non abbiamo un ragazzo come Di Biase".

Maurizio Innocenti