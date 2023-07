Pistoiese "Nessun rigetto dell’iscrizione in serie D"

"La società Us pistoiese 1921 comunica di non aver mai ricevuto alcuna comunicazione ufficiale relativa ad un rigetto dell’iscrizione campionato nazionale di serie D. E’ utile sottolineare che la conferma delle domande di iscrizione verrà ratificata non prima di venerdì 21 luglio, termine ultimo per le comunicazioni della Covisod. Fiduciosa della correttezza delle attività svolte, l’Us pistoiese 1921 provvederà a perseguire nelle sedi opportune tutti coloro che hanno diffuso eo diffonderanno voci infondate e diffamatorie nei confronti della società". E’ con questa nota ufficiale che la società arancione ha replicato alle indiscrezioni, iniziate a circolare sul web nella mattinata di ieri, circa la mancata iscrizione della Pistoiese al prossimo campionato di serie D per mano della Covisod. Una "bomba" che ha rapidamente infiammato una giornata già di per sé molto calda, viste le temperature ben oltre i 30 gradi. E che ha destato un certo scalpore, facendo scattare l’allarme tra i tifosi. La società orange è stata ovviamente la prima ad essere rimasta colpita e sconcertata da una voce di corridoio simile, anche perché la documentazione relativa all’iscrizione è stata presentata entro i termini di legge, giovedì 13, ed erano state adempiute tutte le formalità richieste. Restava (e resta tuttora) da attendere la comunicazione ufficiale da parte della Lega Nazionale Dilettanti sulla composizione degli organici dopo aver ricevuto i pareri della Covisod, appunto. Ad oggi nessuna comunicazione ufficiale è arrivata anche perché la ratifica delle domande d’iscrizione è fissata per il 21 luglio. Ecco dunque spiegata la nota diffusa dalla Pistoiese, in cui la società ribadisce che al momento nessuna comunicazione ufficiale riguardante un possibile rigetto della domanda d’iscrizione al campionato di serie D è arrivata nella sede del club e che le comunicazioni da parte della Covisod arriveranno non prima del 21 luglio. Solo in quella data sapremo quali saranno le decisioni prese dalla Covisod in merito alla domanda d’iscrizione presentata dalla Pistoiese.

Maurizio Innocenti