Pistoiese. Marie-Sainte ci crede: "Voglio la salvezza»

Andrew Marie-Sainte ha un legame particolare con Pistoia. Per lui vestire la maglia arancione ha un significato del tutto speciale. "Vivo a Pistoia da molti anni – dice Marie-Sainte – conosco molto bene la città, la passione che hanno i tifosi, le ambizioni e l’importanza di questa piazza. Per me è un onore difendere la porta della Pistoiese e lo farò come se fosse quella di casa mia. Quando ho firmato per la Pistoiese conoscevo benissimo la situazione, sono venuto per conquistare la salvezza ed è quello che proverò a fare fino alla fine".

Le parole di Marie-Sainte sono parole forti e al tempo stesso non possono che far piacere ma resta da capire se ci sono le condizioni per raggiungere l’obiettivo. Per arrivare alla salvezza oltre alle doti tecniche serve una grande unità d’intenti, un gruppo unito che crede nell’obiettivo e che è pronto ad aiutarsi nelle difficoltà. "Le condizioni per salvarci ci sono tutte – afferma il difensore arancione – L’inizio è stato complicato perché non ci conoscevamo, dovevamo diventare un gruppo ed oggi posso dire che lo siamo".

Per Marie-Sainte riuscire a conquistare la salvezza con la Pistoiese rappresenterebbe una doppia vittoria perché oltre al successo di squadra ci sarebbe anche quello del riscatto personale. "Gli ultimi anni non sono stati facili – ammette Marie-Sainte – mi sono sempre tenuto in allenamento, mi sono curato ho recuperato ed ho continuato a lavorare. Con la Pistoiese nel 2021/2022 mi sono allenato qualche mese poi non se n’è fatto di niente. Sono stato fermo per infortuni ed errori miei ma non ho mai pensato di smettere di giocare, non sono uno che molla e per questo dico che ci possiamo salvare ci manca solo un po’ di fortuna. Ho rivisto tutte le partite e sono sempre più convinto che ci sia bisogno che giri il vento dalla nostra parte. Come ho detto sono venuto qui per questo".

Maurizio Innocenti