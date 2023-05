Pistoiese ko a Correggio all’ultima curva

CORREGGESE

3

PISTOIESE

2

CORREGGESE (3-4-3): Bertozzi; Gigli, Cavallari, Davighi; Diaby (Bassoli M. 23’st), Mannuzzi (Giorcelli 34’st), Galli, Carta (Likaxhiu 39’st); Carrasco, Iaquinta (Yanken 46’st), Simoncelli (Bassoli S. 49’st). A disp: Tzafestas, Galletti, Guglielmetti, Pozzebon. All. Soda.

PISTOIESE (4-3-3): Urbietis; Vassallo (Di Biase 22’st), Biagioni, Martic, Basani (Arcuri 32’st); Andreoli (Benacquista 40’st), Mehic, Flortentine; Boccardi, Barzotti (Barbuti 34’st), Ennasry (Avdillari 1’st). A disp: Valentini, Caponi, Di Matteo, Viscomi. All. Consonni.

Marcatori: Iaquinta (25’pt, 42’st); Boccardi (5’st); Simoncelli (14’st); Di Biase (39’st) Arbitro: Saugo di Bassano del Grappa.

Una sconfitta indolore quella subita dalla Pistoiese nell’ultima giornata di campionato sul campo della Correggese, bisognosa di punti per provare (invano, a posteriori) ad evitare i playout. Gli arancioni, già certi del secondo posto, incontreranno il Corticella nel primo turno playoff (si gioca domenica prossima al Melani). Una Pistoiese inedita quella che scende in campo a Correggio, tante le novità nell’undici di partenza come aveva annunciato il tecnico Luigi Consonni. Inizio di partita a ritmi decisamente soft con la Correggese che prova a fare qualcosa di più. Urbietis, tornato titolare, non può nulla al 25’ quando da un angolo battuto dalla destra, Iaquinta gira alla perfezione e mette la palla sotto la traversa. In buona sostanza il primo tempo è tutto qui.

La ripresa inizia con un brivido per gli arancioni con Carrasco che si invola sulla sinistra entra in area e calcia in porta ma il pallone si stampa sul palo. Sul ribaltamento di fronte è la Pistoiese a ripartire in contropiede con la Correggese che si fa trovare scoperta, Florentine dalla destra arriva sul fondo mette in area e Boccardi si fa trovare pronto all’appuntamento e di testa trova il gol del pareggio.

La Correggese dopo aver incassato il colpo riparte a testa bassa alla ricerca del vantaggio che arriva al 14’ complice un pasticcio della difesa arancione con Martic che sbaglia il rinvio calciando direttamente sui piedi di Simoncelli che con un tiro sporco ma efficace batte Urbietis. La gara si infiamma nel finale quando Di Biase è bravo a sbrogliare una mischia in area mettendo in rete da due passi. Due minuti dopo la Correggese trova di nuovo il vantaggio ancora con Iaquinta che si gira bene in area e batte ancora una volta Urbietis. A tempo praticamente scaduto si accende un parapiglia e ne fanno le spese Gigli e Viscomi espulsi dall’arbitro Saugo: il campionato si chiude dunque con una sconfitta.

Maurizio Innocenti