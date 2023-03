Pistoiese, com'è dolce Lodi: vittoria sul Fanfulla (2-0) e sorpasso alla Giana in vetta

Esultanza della squadra con la curva

Lodi, 19 marzo 2023 – Il sorpasso. La Pistoiese batte 2-0 anche il Fanfulla e, approfittando del passo falso della Giana Erminio a San Mauro Pascoli (2-1 per la Sammaurese), opera il sorpasso in classifica a sei giornate dal termine dalla stagione regolare: arancioni primi con 65 punti, lombardi secondi a 64. Settima vittoria consecutiva per gli uomini allenati da Luigi Consonni, stavolta contro l’ottava forza della classifica. Alla ripresa del campionato dopo la sosta, il 2 aprile, la Pistoiese ospiterà allo stadio Marcello Melani il Lentigione, tredicesimo a quota 41.

Primo tempo con avvio di studio da parte di entrambe le contendenti. Poi è la squadra toscana a prendere il sopravvento. Alla prima vera conclusione, è subito vantaggio. Al 22’, infatti, bel cross di Arcuri dalla sinistra, il pallone attraversa tutta l’area di rigore e Mehic, appostato sul secondo palo, insacca di giustezza sottomisura. Appena sessanta secondi più tardi Cizza salva su Macrì, lanciato a rete. Al 37’ gli arancioni sprecano un’occasione d’oro: Macrì va via sulla sinistra in contropiede, ma non riesce a servire al centro Andreoli, tutto solo dinnanzi al portiere avversario.

Al 43’ buona opportunità per i lombardi con De Angelis, la cui conclusione finisce poco distante dal palo alla sinistra di Valentini. Inizio di ripresa ancora nel segno pistoiese. Al 4’ Macrì penetra in area dalla destra e tira, ma l’estremo difensore para a terra. Al 16’ il raddoppio ospite: topica clamorosa di Cizza cui non riesce il rinvio coi piedi, con Florentine lesto ad approfittarne: il pallonetto dai 30 metri è delizioso. Al 36’ punizione di Siani dalla distanza: la palla termina sul fondo. Finisce con gli undici in campo e i panchinari a fare festa: la lunga rincorsa è stata coronata. Ora, però, bisogna resistere in testa alla graduatoria.



TABELLINO

FANFULLA – PISTOIESE 0-2

FANFULLA (3-5-2): Cizza; Cabri (32’ st Souto), Bignami, Bettoni; Caradonna, Confalonieri (18’ st Donnemma), Rosa (1’ st Lusha), Agnelli, Magnaldi (18’ st Bernardini); Siani, De Angelis.

A disposizione: Colnaghi, Tiziano, Odalo, Pavesi, Napoli.

Allenatore: Maspero.

PISTOIESE (4-3-2-1): Valentini; Vassallo (37’ st Biagioni), Davì, Viscomi, Arcuri (45’ st Basani); Florentine, Caponi, Mehic; Macrì (25’ st Di Biase), Andreoli (37’ st Barbuti); Barzotti.

A disposizione: Urbietis, Boccardi, Martic, Evangelista, Sighinolfi.

Allenatore: Consonni.

ARBITRO: Striamo di Salerno.

MARCATORI: 22’ pt Mehic; 16’ st Florentine.

NOTE: pomeriggio piovigginoso. Ammoniti: Viscomi, Andreoli, Barbuti, Caradonna. Angoli: 4-7. Recupero: 2’, 5’.