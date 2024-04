Pistoiese cancellata dalla D. Nuova classifica e polemiche

Mancava solamente l’ufficialità da parte della Lega Nazionale Dilettanti che puntualmente, nel pomeriggio di ieri, non ha tardato ad arrivare: la Pistoiese è stata esclusa dal campionato di Serie D (e dovrà pagare una multa di 15mila euro). Un esito che naturalmente era scontato alla luce di quanto successo nelle ultime due domeniche, con le rinunce a scendere in campo da parte degli arancioni prima contro il Fanfulla e poi contro il Sangiuliano City. L’esclusione porterà, dopo il termine della stagione sportiva, alla decadenza della società e alla revoca dell’affiliazione. Un comunicato, quello della Lnd, che cancella totalmente la Pistoiese dalla stagione 2023/24, come se l’Olandesina non avesse mai preso parte al campionato. Ciò che rimarrà è solamente il ricordo dell’ambiziosa squadra allestita ad inizio stagione e di come, per colpe e responsabilità della proprietà guidata da Maurizio De Simone, si sia lentamente ma inesorabilmente arrivati alla disgregazione e alla distruzione di un simbolo sportivo che per oltre cento anni ha rappresentato un’intera città.

E se per conoscere il futuro della Pistoiese ci sarà tempo, anche se in fin dei conti nemmeno così tanto, il presente racconta invece di una classifica ridisegnata e di una grande rabbia soprattutto per quanto riguarda il Ravenna, che complice lo stravolgimento della graduatoria si trova adesso a quattro punti di distanza dal Carpi con tre sole giornate mancanti. Pochi minuti dopo la pubblicazione del bollettino, il club romagnolo ha diffuso una nota in cui traspare tutta l’amarezza del sodalizio giallorosso. "La società Ravenna Football Club 1913 - si legge - è costretta a prendere atto, con enorme amarezza, che ancora una volta il merito sportivo è stato calpestato anzi annullato da comportamenti scandalosi che nulla hanno a che fare con la giustizia e la lealtà. È difficile dover fare i conti con una normativa lacunosa e totalmente insufficiente a fronteggiare la dissennata gestione di società sportive che operano senza il minimo rispetto dei sacrifici altrui; molto semplicemente, sarebbe stato sufficiente fermare la Pistoiese al termine del girone di andata allorquando tutti gli addetti ai lavori erano a conoscenza della reale situazione. A farne le spese una squadra, una tifoseria e una città che hanno giocato, lottato e gioito nel pieno rispetto delle regole, senza tuttavia poter provare a coronare un percorso che meritava tutt’altra considerazione". Nel comunicato della Lega viene anche specificato che a retrocedere direttamente sarà solo la squadra classificatasi all’ultimo posto, mentre rimangono invariate le modalità di disputa dei playout, ai quali accederanno le squadre dal tredicesimo al sedicesimo posto.

Michele Flori