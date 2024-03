Pistoia pronta a ripartire. E il PalaCarrara si scalda

La sfida di domenica contro Tortona è di quelle che sul calendario vengono segnate con il circoletto rosso per l’importanza che rivestono. Per l’Estra vincere significa fare un passo in avanti in classifica e proseguire il cammino verso la salvezza con una certa serenità (oltre che portarsi sul 2-0 negli scontri diretti...). A Pistoia servono almeno tre vittorie per centrare l’obiettivo e con dieci partite alla fine della stagione è chiaro che la partita contro Tortona non si possa definire decisiva ma sicuramente è una tappa fondamentale. Ne sono consapevoli lo staff tecnico e la squadra che stanno preparando al meglio questa gara curando come sempre ogni minimo dettaglio. E ne sono consapevoli i tifosi che ancora una volta hanno risposto presente alla chiamata. La squadra si sta allenando a ranghi compatti e qui gli scongiuri sono d’obbligo con i giocatori che dopo la sosta sono rientrati riposati e carichi per affrontare la sfida.

Una pausa che serviva come il pane ai biancorossi che nelle ultime uscite avevano palesemente accusato una certa stanchezza sia a livello fisico che mentale. Un fatto del tutto normale dopo aver tirato a tutta fino ad ora e soprattutto tenendo conto che la squadra è giovane e con un roster corto. I giocatori avevano bisogno di un momento di stop per poi tuffarsi a capofitto nel finale di stagione. La prevendita dei biglietti sta andando a mille, la Curva Pistoia dopo solo un’ora e mezzo dall’apertura della vendita online è andata sold out e ad ieri erano oltre mille i biglietti venduti. Oggi aprirà la vendita al botteghino del PalaCarrara, questi gli orari: oggi dalle 17.30 alle 19.30, domani dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 18, domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 fino all’inizio della partita. Si prevede un PalaCarrara esaurito com’è successo nelle ultime giornate con il pubblico pronto a sostenere la squadra facendo come sempre la sua parte.

Maurizio Innocenti