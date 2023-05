Pistoia, playoff nel mirino Ecco i prezzi per i quarti

I playoff si avvicinano e il Pistoia Basket 2000 vuol farsi trovare pronto: ecco perché la società ha già diramato i prezzi per le prossime gare interne della Giorgio Tesi Group, valide per i quarti di finale (gara-1 sabato 13 o domenica 14 maggio, gara-2 lunedì 15 o martedì 16: dipenderà dal piazzamento finale). "A.S. Pistoia Basket 2000 annuncia quelli che saranno i prezzi dei biglietti per assistere alle gare dei playoff che scatteranno nel weekend del 13 e 14 maggio prossimi – si legge nella nota –. Sono previste agevolazioni per gli abbonati, così come sarà possibile acquistare il mini-abbonamento per gara-1 e gara-2 dei quarti di finale che saranno giocate in casa dalla Giorgio Tesi Group. Chi farà il mini-abbonamento, non essendo abbonato, potrà godere di una scontistica importante rispetto all’acquisto del singolo tagliando. I biglietti di ogni singolo match saranno disponibili anche contestualmente, per chi lo desiderasse. All’inizio della prossima settimana, quando saranno note le date e gli orari dei quarti di finale playoff, verranno comunicate le modalità di acquisto dei biglietti, sia online che al botteghino".

Questi i prezzi per gli abbonati. Curve: intero 10 euro, ridotto Under20Over65 8 euro, ridotto Under14 5 euro. Gradinata non numerata: intero 15 euro (10€, 7€). Gradinata numerata: intero 20 euro (15€, 9€). Tribuna laterale non numerata: intero 16 euro (11€, 7€). Tribuna laterale numerata: intero 25 euro (20€, 12€). Tribuna centrale: solo biglietto intero 35 euro. Questi invece i prezzi per i non abbonati: Curve: intero 15 euro (12€, 8€). Gradinata non numerata: intero 20 euro (14€, 10€). Gradinata numerata: intero 30 euro (22€, 15€). Tribuna laterale non numerata: intero 22 euro, (16€, 11€). Tribuna laterale numerata: intero 35 euro (28€, 18€). Tribuna centrale: solo biglietto intero 45 euro. Questi infine i prezzi dei mini-abbonamenti. Curve: intero 24 euro (20€, 10€). Gradinata non numerata: intero 34 euro (23€, 14€). Gradinata numerata: intero 50 euro (37€, 22€). Tribuna laterale non numerata: intero 37 euro (25€, 16€). Tribuna laterale numerata: intero 58 euro (46€, 28€). Tribuna centrale: solo intero 75 euro.

Intanto la squadra sta preparando la sfida di domani (ore 18) a Treviglio, ultima giornata del girone giallo: in caso di vittoria i biancorossi di coach Birenza (nella foto) blinderanno il quinto posto (con vista sul quarto), altrimenti il rischio è quello di "scivolare" alla sesta piazza. "Andiamo ad incontrare la squadra che ci ha messo più in difficoltà in tutta la stagione – afferma l’assistente allenatore Tommaso Della Rosa –. Detto questo, però, siamo pronti: ci siamo allenati bene in settimana e siamo concentrati per questo match. Avendo vinto con Cantù e Cremona ci siamo guadagnati la possibilità di sperare nel quarto posto: sappiamo che non dipende solo da noi, ma sicuramente proveremo a strappare il risultato e poi vedremo poi cosa succederà sugli altri campi".