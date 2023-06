Pistoia Basket 2000, Un Poster Iconico in Edicola Domani con La Nazione!

Emozioni che resteranno per sempre impresse nelle menti e soprattutto nei cuori di tutti i tifosi biancorossi. Parliamo di quelle esplose al termine di gara-4 della finale playoff per la promozione in serie A1, con il Pistoia Basket 2000 targato Giorgio Tesi Group che compie l’impresa andando ad espugnare il parquet del Pala Gianni Asti di Torino e vincendo la serie per 3-1. E’ la sera del 17 giugno 2023: un momento destinato a rimanere scolpito nella storia e che Qn – La Nazione intende ricordare con una propria iniziativa editoriale.

Parliamo di uno speciale poster, in omaggio in allegato al quotidiano in edicola domani per tutti i nostri lettori, con una foto già diventata iconica, quella dei festeggiamenti della squadra biancorossa in terra piemontese scattata (e gentilmente concessaci) da Sara Bonelli, fotografa ufficiale del Pistoia Basket 2000. Ci sono tutti gli eroi in maglia Giorgio Tesi Group: da capitan Gianluca Della Rosa al recordman di presenze Lorenzo Saccaggi, dal totem Daniele Magro all’inglese volante Carl Wheatle, dall’mvp della finale promozione Jordon Varnado all’altro asso statunitense Zach Copeland, dal ministro della difesa Matteo Pollone al prezioso Gabriele Benetti, fino ai talentuosi giovani Angelo Del Chiaro e Gregorio Allinei. Oltre ovviamente a tutto la staff tecnico e medico, capitanato dal coach del miracoli Nicola Brienza e orchestrato dal direttore sportivo Marco Sambugaro. E c’è, ovviamente, la scintillante coppa dei campioni di serie A2. Insomma, un poster che tutti i tifosi biancorossi vorranno conservare gelosamente: per averlo gratuitamente basterà recarsi domani in edicola e acquistare una copia de La Nazione.

red.pt