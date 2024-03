Pistoia a caccia di un’altra impresa a Napoli. Due punti per la salvezza e il sogno playoff

Una sfida, quella di stasera contro Napoli (palla a due ore 19.45) che, in caso di vittoria da parte di Pistoia, potrebbe regalare a otto giornate dalla fine del campionato la salvezza e la possibilità concreta di lottare per entrare nei play off. E’ sufficiente questo per avere gli stimoli giusti per provarci fino in fondo, anche se è nel dna di questa squadra giocare sempre per vincere. "E’ dall’inizio della stagione che parliamo di arrivare a quota undici, dodici vittorie – dice coach Nicola Brienza –: è chiaro che il successo contro Cremona ci ha fatto compiere un passo in avanti molto importante, mettendoci in una condizione ottimale. Siamo stati bravi ad essere in questa posizione di classifica a questo punto del campionato e, anche se un altro successo non ci darebbe ancora la matematica sicurezza di essere salvi, ma di sicuro saremmo molto vicini. Diciamo che abbiamo posto le basi per il prossimo mese e mezzo di campionato avendo vicino il nostro obiettivo". In effetti una vittoria contro Napoli porterebbe l’Estra non solo a raggiungerla in classifica ma, in virtù degli scontri diretti, ad essere davanti.

"Se fossimo così bravi da vincere a Napoli – prosegue il tecnico biancorosso – spalancheremmo il portone dei playoff raggiungendo il doppio obiettivo della salvezza e di poter lottare per un posto nella post season. Le difficoltà ci sono e sono pure tante, ma non ci vogliamo nascondere e avere questa opportunità rappresenta un grosso stimolo". Come sempre, però, tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare, in questo caso quello di Napoli, che non è uno scoglio di poco conto. Parliamo, infatti, di una squadra che ha un roster di livello fatto di giocatori esperti e che ha vinto la Coppa Italia battendo in finale Milano.

"Napoli ha fatto e sta facendo una stagione importantissima – afferma Brienza – che ad oggi è coronata con la vittoria della Coppa Italia. Ha un roster da prima fascia con gli stranieri che la fanno da padrone, giocatori di livello e di grande esperienza che sanno come affrontare certe partite e certi momenti della stagione. Non sono una rivelazione perché la squadra è decisamente competitiva, ha un grande allenatore ed ora con l’innesto di Brown ha ulteriormente alzato il proprio livello. Napoli viene da una sconfitta antipatica contro Tortona, ci sarà un palazzetto sold out, un pubblico caldo, per cui sarà una partita molto complicata. Devo dire che giocare in palazzetti dove il tifo è caldo ma corretto è molto stimolante, è proprio bello sentire il tifo contro, personalmente mi gasa molto. Viviamo di emozioni e questo crea stimoli ulteriori, ti dà una spinta fortissima. Del resto – conlude – molto meglio giocare in palazzetti pieni e caldi che in posti dove c’è poca gente e poco calore". E allora proviamoci, Pistoia.

Maurizio Innocenti