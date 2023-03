Per l’Aglianese ecco una trasferta "decisiva"

di Giacomo Bini

Una vittoria a Scandicci per continuare la serie positiva, presentarsi con l’abito buono al derby con la Pistoiese del 19 marzo e, perché no, rilanciarsi in chiave play-off nel rettilineo finale del campionato. Il pronostico è tutto neroverde perché lo Scandicci è penultimo in classifica e viene da cinque sconfitte nelle ultime sei partite. Ma proprio la situazione critica della squadra fiorentina e il suo estremo bisogno di punti salvezza rende la gara insidiosa. L’Aglianese dovrà fare a meno di Pantano, fuori per squalifica, e non è assenza da poco visto che l’accoppiata con Montuori aveva conferito solidità alla difesa neroverde nelle ultime partite. Rientrerà Prati, che è stato a lungo assente, a meno che Baiano non opti per Oliveri. A centrocampo saranno confermati di sicuro Grilli e Remedi a dirigere l’orchestra. "Sarà una battaglia – dice Andrea Grilli, un giovane del 2004 che interpreta il ruolo di regista con l’autorevolezza di un veterano – lo Scandicci ha bisogno di punti, ma anche noi ne abbiamo bisogno. Non bisogna guardare alla classifica perché questo campionato riserva sempre delle sorprese e assolutamente non dobbiamo prendere questa gara sotto gamba perché non è mai facile giocare in casa loro". Grilli interpreta bene lo stato d’animo della squadra quando afferma: "Siamo contenti di quello che stiamo facendo, ma non dobbiamo accontentarci". I tre risultati utili consecutivi (due vittorie in casa e un pareggio fuori) hanno ridato fiducia alla squadra di Baiano e hanno fatto legittimamente rinascere l’ambizione di finire in bellezza la stagione. "Ci aspetta un finale di campionato molto intenso – afferma Grilli – sta a noi decidere cosa vogliamo fare, il nostro obiettivo è sempre quello ma noi non ci accontentiamo". L’obiettivo di inizio stagione era una salvezza tranquilla, nella parte sinistra della classifica, ma il girone di andata aveva portato l’Aglianese nei primi posti della classifica. La flessione delle prime sette giornate del ritorno (quattro punti in tutto) avevano fatto scivolare i neroverdi fino al decimo posto ma ora che il giocattolo di Baiano ha ricominciato a funzionare, anche grazie agli aggiustamenti introdotti dal tecnico, c’è la possibilità di ricominciare a stupire.

La trasferta di Scandicci è dunque un passaggio decisivo per rendere stimolante lo sprint finale del campionato. Un altro passaggio fondamentale sarà il derby con la Pistoiese in casa, una partita che è preferibile affrontare col vento in poppa e il morale a mille. In classifica l’Aglianese è settima a 42 punti, due punti sotto il quinto posto in un segmento di graduatoria cortissimo in cui dal quarto al nono posto si sgomitano sei squadre in tre punti. Una vittoria oggi può fare a differenza e dare un sapore speciale al derby con gli arancioni e al finale di torneo.