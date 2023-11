Pazzesca Pistoia! Forum espugnato. A Milano l’Estra ha scritto la storia

MILANO

81

PISTOIA

86

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO Lo 12, Poythress 3, Bortolani 4, Tonut 10, Melli 6, Kamagate 12, Ricci, Flaccadori 4, Hall 2, Shields 26, Voigtmann 2, Caruso ne. All. Messina.

ESTRA PISTOIA Willis 31, Della Rosa, Moore 28, Del Chiaro, Varnado 3, Wheatle 7, Hawkins 9, Ogbeide 8, Metsla ne. All. Brienza.

ARBITRI Begnis, Gonella, Bartolomeo.

NOTE Parziali: 28-19; 53-39; 63-68. Da due Milano 2340, Pistoia 1541. Da tre Milano 924, Pistoia 1331. Rimbalzi Milano 36, Pistoia 40.

Eccoci qua a guardare le nuvole su un tappeto di fragole e la visione è paradisiaca. Pistoia per la prima volta assoluta espugna il parquet di Milano giocando una partita che rimarrà a lungo impressa nella mente di tutti i tifosi biancorossi. E per sempre nella storia. E dire che l’inizio aveva rispecchiato il canovaccio. Milano non mette tempo in mezzo e fa subito la voce grossa prendendo in mano le redini della partita. Pistoia, di contro, prova a tenere botta e, pur con grande fatica, ci riesce a stare in scia grazie ad un Willis versione superman. Milano sfrutta i tanti mismatch che si creano in campo, ma sono soprattutto Shields, che ha le mani decisamente calde, Melli, che manda fuori giri Varnado, e Kamagate, che sotto canestro fa il bello e cattivo tempo, a fare la differenza.

Il vantaggio dell’EA7 si fa pensante toccando il più 11 ad inizio del secondo quarto (33-22) ma Pistoia non ci sta e nonostante l’infortunio di Varnado, si parla di un possibile stiramento, reagisce tornado fino al meno 5 (39-34) ma nei minuti finali Milano accelera e chiude sul +14 (53-39). Tutto secondo pronostico, solo che a Pistoia piace molto ribaltare il copione e lasciare tutti a bocca aperta ed ecco che i biancorossi stupiscono tutti, Milano per prima con un terzo quarto da stropicciarsi gli occhi. Moore entra finalmente in partita e diventa un fattore, Willis continua ad essere il peggiore incubo dell’EA7 e con un periodo da 10-29 l’Estra ribalta completamente la partita.

Milano è annichilita di fronte alla forza mentale e di squadra di Pistoia che grazie ad una difesa che si fa più aggressiva ma in modo particolare a percentuali in attacco praticamente perfette con un parziale di 8-26 l’Esta segna il vantaggio (61-62). Nell’ultimo quarto Pistoia prova ad allungare arrivando al più 9 (63-72) ma una stoppata di Melli prima non convalidata e poi data buona fanno cambiare l’andamento del match. L’Estra accusa dal punto di vista psicologico la decisione, Shields inizia il suo show personale riportando Milano sul 74-74 ma Pistoia non molla e con la coppia Moore-Willis ritrova il vantaggio che tiene fino alla fine. È tutto vero, Pistoia ha vinto a Milano.

Maurizio Innocenti