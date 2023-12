Pazza Pistoia: colpaccio a Treviso. Finale thrilling, poi ci pensa Willis

TREVISO

86

PISTOIA

89

NUTRIBULLET TREVISO Bowman 13, Zanelli 3, Harrison 7, Faggian, Robinson 7, Mezzanotte 3, Allen 27, Olisevicius12, Paulicap 14, Spinazzè ne, Scandiuzzi ne. All. Vitucci.

ESTRA PISTOIA Willis 17, Della Rosa 6, Moore 16, Saccaggi, Wheatle 7, Hawkins 14, Ogbeide 17, Blakes 12, Metsla ne. All. Brienza.

ARBITRI Lanzarini, Valzani, Pepponi.

NOTE Parziali: 19-23; 42-44; 60-65. tiri da due Treviso 26/49, Pistoia 20/34. Tiri da tre Treviso 9/23, Pistoia 13/25. Rimbalzi 33-25.

BASKET

L’importante era vincere e così è stato, ma l’Estra Pistoia deve ringraziare la dea bendata perché nel finale ha rischiato di gettare tutto alle ortiche con scelte scellerate. Fatto sta che al PalaVerde, per la prima volta nella storia, arrivano due punti pesantissimi nello scontro diretto con Treviso. Pistoia impiega qualche minuto prima di entrare in partita, ma quando ci entra lo fa alla sua maniera: difesa aggressiva e attacco che ne trae vantaggio. Treviso, di contro, parte bene, ma una volta che l’Estra si scrolla di dosso un po’ di timore la partita va via punto a punto (19-23). Nel secondo periodo Pistoia cala l’attenzione di quel tanto che basta per consentire a Treviso di piazzare un parziale di 10-3 e rimettere tutto in discussione (29-29). Pistoia riesce comunque a tenere anche se la difesa viaggia a corrente alternata spesso subendo troppo l’iniziativa degli avversari altre volte avendo momenti di totale amnesia (7 rimbalzi offensivi concessi). Treviso è sempre pronta a ricucire gli strappi e alla fine si va al riposo con l’Estra sopra di soli due punti (42-44) nonostante percentuali super, con una difesa da registrare.

Il rientro in campo per Pistoia è piuttosto traumatico, dopo 3’ Moore commette il quarto fallo (fallo più tecnico) ed è costretto a sedersi in panchina. L’Estra nonostante tutto riesce a tenere il naso avanti con Treviso che non molla di un centimetro e sempre di rincorsa prova a stare attaccata alla partita. Si arriva all’ultimo periodo con Pistoia che inizia avanti di 5 punti (60-65) che diventano 8 dopo pochi minuti (62-70) ma ecco che di nuovo si spegne la luce per i biancorossi che subiscono un parziale di 12-2 che permette a Treviso di tornare avanti. Da qui in avanti accade di tutto con Pistoia che rischia seriamente di regalare la vittoria agli avversari. Moore, sul più 4 per Pistoia, perde tre palloni di fila in maniera assurda e Treviso torna avanti di uno (86-85) ad una manciata di secondi dalla fine. Wheatle imita il compagno e regala un altro pallone a Treviso che però non capitalizza. Alla fine a 10 secondi dalla sirena ci pensa Willis a rimettere le cose a posto riportando avanti Pistoia (86-87) e Blakes completa l’opera con i liberi della staffa.

Maurizio Innocenti