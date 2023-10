Parla pieri. "Potevamo segnare di più»

"Vittoria meritata e di squadra, peccato solo non aver segnato più gol". L’allenatore in seconda dell’Aglianese Stefano Pieri può finalmente commentare una vittoria. Il titolare della panchina Francesco Baiano, squalificato, ha sofferto e poi gioito guardando la partita dall’ultimo gradino della tribuna. "Mister Baiano ha chiesto insistentemente ai giocatori compattezza e unione – dice Pieri – e i ragazzi ne hanno dato una dimostrazione in campo. Il Corticella ha colpito un palo nel primo tempo, ma poi non ha creato altri pericoli. Un aspetto questo che voglio sottolineare, perché sula fase difensiva e sull’essere compatti ci abbiamo lavorato molto in queste prime settimane. Noi invece potevamo segnare molto di più".

Sebbene il valore della vittoria sia notevole, soprattutto dal punto di vista psicologico, Pieri avverte che "non abbiamo fatto ancora nulla, ma con questa spinta possiamo ottenere buone cose. Sono molto contento, aspettavamo questo successo e ho visto in tribuna tanti amici che l’aspettavano come noi e hanno esultato. Ritrovare entusiasmo è fondamentale per tutti".

Tra le note positive i buoni schemi su calci piazzati e la determinazione sulle seconde palle, sintomi che la squadra ha capito i messaggi del calcio che vuole Baiano. "Sulle palle inattive abbiamo lavorato molto in settimana - dice Pieri – perché statisticamente sono situazioni da cui vengono la maggior parte dei gol e mi pare che ci siano riuscite anche bene sebbene siamo stati un po’ sfortunati nelle conclusioni". In effetti il gol annullato a Bocalon per un dubbio fuorigioco è venuto da uno scambio perfetto su punizione. "Quanto alla cattiveria in senso agonistico – dice Pieri – è una delle cose che abbiamo chiesto ai ragazzi e infatti siamo stati più reattivi sulle seconde palle, più pronti e aggressivi". Ora l’Aglianese è chiamata a confermarsi nella prossima trasferta anticipata a sabato 28 col Lentigione.

