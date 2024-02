PalaTerme stregato. La Fabo non ci vince più

Fabo Montecatini

65

Del Fes Avellino

66

FABO MONTECATINI: Benites 4, Chiera 15, Natali 5, Arrigoni 10, Radunic 18, Dell’Uomo 5, Sgobba 5, Giancarli 3, Lorenzetti, Carpanzano ne, Lorenzi ne, Magrini ne. All. Barsotti.

DEL FES AVELLINO: Vasl 14, Verazzo 9, Chinellato 10, Carenza 6, Bortolin 17, Nikolic, Fresno 4, Giunta 6, Caridà ne, Agosto ne, Basco ne. All. Crotti.

Arbitri: Marconetti e Fusari.

Parziali: 16-20, 32-38, 45-50.

Fabo, abbiamo un problema. Il PalaTerme non è più porto sicuro per gli Herons, che contro la Del Fes Avellino soccombono 65-66 e si vedono sfuggire di mano la seconda gara interna consecutiva. Duro il commento nel post-gara del presidente Andrea Luchi: "Dobbiamo partire dalle responsabilità di ognuno di noi, sia come gruppo che come individui. Abbiamo giocato con poca energia e questo è grave. Abbiamo offerto uno spettacolo molto deludente e non è la prima volta. In questo club non c’è spazio per alibi o scusanti. Si lavora duramente e si migliora ogni giorno. A testa bassa. Grazie ai tifosi per l’incitamento in tutti i 40 minuti".

La cronaca. Radunic dalla lunga distanza risponde al primo canestro della partita di Verazzo, poi botta e risposta prima fra Chiera e Vasl, poi fra lo stesso pivot croato e il suo omologo Bortolin, che accende la sfida nella sfida fra i due centri top class della categoria. Sgobba firma il primo possesso pieno di vantaggio rossoblù ma da lì in poi è un crescendo continuo di Avellino, che piazza un parziale di 10-0 portandosi sul +7. La Fabo ricuce con pazienza ma non fa in tempo ad impattare che Giunta stampa in faccia a Dell’Uomo un gioco da quattro punti, che consente agli ospiti di chiudere il primo quarto sul 16-20. Un’altra cattiva notizia per i locali è la buona vena di Vasl, che manda a bersaglio la seconda tripla della sua serata, prima che Bortolin firmi il +9 campano. Herons troppo imprecisi in attacco, Carenza li punisce firmando il primo vantaggio in doppia cifra biancoverde (20-30). All’intervallo siamo (32-38).

Il rientro dagli spogliatoi è un incubo per i Barsotti boys: altro parziale di 8-0 di marca Del Fes ed Herons in bambola. Le triple di Radunic e Benites raccontano però che c’è ancora una partita. Gli ospiti sono abili a tamponare subito l’emorragia e a difendere forte, concedendo solo un canestro prima della penultima sirena.

Il sorpasso è nell’aria e arriva grazie a tre bombe consecutive di marca Fabo, Vasl però ripaga Montecatini con la stessa moneta e timbra un 5-0 di parziale tutto suo che mette nuovamente con la testa sotto i locali, risollevati da un altro centro da dietro l’arco di Radunic. L’ennesimo finale al cardiopalma va ancora una volta a svantaggio degli aironi: Bortolin segna due canestri dal coefficiente di difficoltà altissimo e l’ultimo tiro di Arrigoni non va dentro. Esultano i campani.

Filippo Palazzoni