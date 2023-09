PalaCarrara Promosso a pieni voti Estra Pistoia esulta per l’agibilità

Esame superato per il PalaCarrara che torna ad avere l’agibilità. Il via libera da parte della Commissione di vigilanza pubblico spettacolo è arrivato ieri al termine del sopralluogo a cui hanno preso parte, per l’amministrazione comunale, l’assessore all’impiantistica sportiva Alessandra Frosini, e l’assessore alla promozione sportiva Alessandro Sabella, presidente della Commissione. Il riconoscimento per l’agibilità del PalaCarrara è stato raggiunto anche grazie agli importanti investimenti che il Comune ha realizzato. L’amministrazione ha infatti avviato per la prima volta un imponente piano di miglioramento e adeguamento normativo della struttura. Sono state realizzate le verifiche sismiche e statiche (con esito positivo) e sono stati completati gli interventi per l’antincendio, sono stati sostituiti i parapetti delle scale esterne e realizzato il nuovo impianto di ventilazione, indispensabile per raggiungere i corretti requisiti termo-igrometrici. Tutti questi lavori hanno permesso di certificare la piena idoneità dell’impianto che, costruito nel 1988, ha avuto necessità di sostanziali lavori di manutenzione straordinaria. Per quanto riguarda invece l’omologazione e le richieste giunte dalla Federazione italiana pallacanestro a seguito del sopralluogo del 3 agosto scorso, il Comune ha realizzato in tempi record i lavori per la manutenzione del campo di gioco in parquet del palazzetto finalizzati proprio al rinnovo dell’omologazione per lo svolgimento delle competizioni di Livello Gold (FIP) e Primo Livello (FIBA). "Siamo molto soddisfatti – sottolinea Frosini –. I lavori richiesti dalla commissione si sono svolti a regola d’arte e adesso il palazzetto è adeguato alla normativa. In tempi brevissimi abbiamo anche reperito le risorse e trovato le ditte per l’intervento sul campo richiesto dai tecnici della federazione per l’iscrizione al campionato di serie A. Un ringraziamento va tutti i tecnici ed operai del Comune che si sono adoperati per questo risultato". "Come presidente della Commissione comunale di pubblico spettacolo – dichiara Sabella – esprimo soddisfazione per il risultato raggiunto, che è frutto della collaborazione di tutti. Il PalaCarrara potrà ospitare varie manifestazioni oltre a quella primaria del campionato".

Un ringraziamento arriva anche da parte del Pistoia Basket che annuncia anche la riapertura degli allenamenti a porte aperte. "Estra Pistoia Basket 2000 ringrazia tutti coloro che in questi giorni si sono adoperati per la realizzazione dei lavori richiesti da Fip e Lega per quanto riguarda il parquet di gioco – si legge nella nota della società – la squadra è quindi tornata ad allenarsi al PalaCarrara per prepararsi nel migliore dei modi in vista dei prossimi appuntamenti e del debutto in LBA del 4 ottobre. Da oggi, inoltre, le sedute di allenamento della squadra biancorossa saranno a porte aperte e, per assistere, i tifosi potranno entrare dal lato tribuna centrale". Sul fronte squadra a causa di un problema ad un piede Jordon Varnado a riposo per un paio di settimane .

Maurizio Innocenti