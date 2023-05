"Niente scuse, tutti al palazzo" Così Pistoia vara prezzi popolari

Si scaldano i motori in vista di gara 1 della semifinale play off in programma sabato sera a Cantù (ore 20.30). Una serie, quella tra Pistoia e Cantù, che si preannuncia ricca di emozioni perché di fronte ci saranno due squadre diverse, per roster e per budget, con obiettivi diversi: Cantù punta dritta alla promozione mentre Pistoia non è partita per questo traguardo, ma che hanno in comune la voglia di non arrendersi mai. Lo si è visto nelle sfide precedenti e lo vedremo anche in questa serie dove i biancorossi partono in salita dovendo affrontare le prime due gare in trasferta in cui sarà importante provare a strappare una vittoria. Facile a dirsi meno facile a farsi considerando la forza degli avversari, che si sono ulteriormente rafforzati con l’innesto di David Logan, un giocatore che alza e non poco il livello della squadra che era già di per sé molto elevato, ma per Pistoia è l’unica strada possibile da percorrere se vuole portare a casa la serie. Riuscire a strappare una vittoria esterna è fondamentale in una serie play off in generale quando si ha il fattore campo a sfavore lo è ancora di più. E comunque Pistoia sa come si fa, avendo già espugnato il PalaDesio in occasione della fase a orologio: certo, non è la stessa cosa, ma un precedente favorevole aiuta.

In attesa della prima sfida di sabato sera, la società biancorossa ha intanto reso noto i prezzi dei biglietti per gara 3, in programma giovedì primo giugno al "PalaCarrara" (palla a due ore 20.30). E sono prezzi particolarmente vantaggiosi, senza distizioni per abbonati e non. Significativo in questo senso lo slogan: "Niente scuse, tutti al palazzo". Curve: intero 10 euro; ridotto (U20, O65) 8 euro; ridotto (U14) 5 euro. Gradinata non numerata: intero 15 euro; ridotto (U20, O65) 10 euro; ridotto (U14) 7 euro. Gradinata numerata: intero 20 euro; ridotto (U20, O65) 15 euro; ridotto (U14) 9 euro. Tribuna laterale non numerata: intero 16 euro; ridotto (U20, O65) 11 euro; ridotto (U14) 7euro. Tribuna laterale numerata: intero 25 euro; ridotto (U20, O65) 20 euro; ridotto (U14)12 euro. Tribuna centrale: intero 35 euro.

In occasione di questa partita ci sarà anche il "Family Pack": ogni tre biglietti interi acquistati, ne sarà consegnato uno in omaggio. Questi, invece, gli orari della biglietteria al botteghino di via Fermi: Venerdì 26 maggio: 17.30-20; Sabato 27 maggio: 10.30-12.30; Martedì 30 maggio: 17.30-20; Mercoledì 31 maggio: 17-30-20. Giovedì primo giugno, match-day, 11-13.30 e dalle 18 all’inizio della gara-3 Per quanto riguarda la vendita online dei biglietti, sarà aperta sul sito www.etes.it a partire dalle ore 18 di mercoledì 24 maggio e sarà possibile acquistare i tagliandi anche al Bar Corallo in via Dalmazia, a Pistoia.

Maurizio Innocenti