Next Gen Cup: Biancorossi al via da Basket

E’ tutto pronto per la 5° edizione della Next Gen Cup targata IBSA, ovvero la competizione riservata alle formazioni Under 19 dei 16 club che partecipano alla massima serie. La formula prevede una prima fase con le squadre suddivise in due gironi da otto squadre che si affronteranno con gare di sola andata (sette partite in tutto) grazie a due concentramenti: il primo dal 30 ottobre al 1° novembre fra la Itelyum Arena ed il Campus di Varese, il secondo dal 26 al 29 dicembre a Biella. Le prime quattro compagini di ogni girone, poi, staccheranno il pass per la Final Eight che si giocherà a Trento dal 22 al 24 febbraio 2024. Il Pistoia Basket, sponsorizzato Estra anche in questa circostanza, sarà quindi ai nastri di partenza: la compagine allenata da coach Cristiano Biagini (assistente Eduardo Perrotta) ha già iniziato la propria stagione nel campionato Under19 Eccellenza ed inizierà a mettere nel mirino questo palcoscenico prestigioso. I biancorossi sono inseriti nel girone B e questo è il calendario del primo raggruppamento: lunedì 30 ottobre ore 16 a Masnago Estra Pistoia – Happy Casa Brindisi; martedì 31 ottobre ore 17.30 al Campus Estra – Umana Venezia; 1° novembre ore 13 al Campus Dolomiti Energia Trentino – Estra. Nell’appuntamento durante le vacanze di Natale, invece, ci saranno le partite contro Banco Sardegna Sassari, Pollini Brescia, NutriBullet Treviso e UnaHotels Reggio Emilia. Intanto l’Under19 Eccellenza ha già vinto le prime due partite del proprio campionato: al debutto passando 54-78 sul campo della Juve Pontedera e lunedì a Montale battendo 68-62 la Tiber Roma.

Questo il roster completo: Tommaso Biagini, Samuel Cappellini, Leonardo Cemmi, Mattia Farinon (capitano), Davide Gaffuri, Konstantin Karapetrovic, David Kpadevi, Filippo Lucarelli, Mamadou Dembele, Tormi Metsla, Giulio Natali, Alessandro Nesti, Giacomo Santangelo, Luca Santi, Federico Stoch. In occasione della manifestazione ci saranno alcune novità dal punto di vista tecnico: Dopo una violazione nella metà campo difensiva, gli arbitri non dovranno consegnare la palla alla squadra che ha diritto alla rimessa; dal sesto fallo in poi commesso in un quarto di gioco alla squadra che ha subito il fatto, se non in azione di tiro, verrà assegnato un punto e concesso un tiro libero; viene eliminata la regola del possesso alternato, quindi in ogni circostanza necessaria si andrà con la palla a due; se dopo un tiro libero la squadra che torna in difesa, nel caso in cui pressi a tutto campo recuperando il pallone nella prima metà campo, realizzerà un canestro nel possesso generato dal recupero, questo varrà 1 punto in più e l’intervallo di metà partita avrà la durata di soli cinque minuti.

M.I.