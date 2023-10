Moore illumina. E Willis è letale. Ogbeide a due volti

Moore 7,5: una partita giocata alla grande sia dal punto di vista tecnico che tattico. Segna, mette in ritmo i compagni e si prende le proprie responsabilità.

Willis 7: entra in partite e non ne esce più. Legge bene i momenti della gara e sa quando deve fare male alla difesa di Varese che punisce con 14 punti.

Wheatle 6: lotta e dà il suo apporto alla squadra soprattutto in difesa, anche se ha impiegato un po’ di tempo per prendere le misure.

Hawkins 6: una sufficienza di stima perché la sua prestazione è fatto più di ombre che di luci, deve dare di più perché la squadra ne ha bisogno.

Ogbeide 6,5: chiude con una doppia-doppia (14 punti e 12 rimbalzi) e la valutazione avrebbe potuto essere più alto non ci fossero stati gli errori nel finale ai liberi e al tiro costati la vittoria a Pistoia.

Della Rosa 6: il capitano apre di fatto la strada a Pistoia nel secondo quarto con due triple pesanti e recuperi importanti. Un ottimo approccio alla gara.

Saccaggi 6: una bella "prima" la sua: non sente la pressione e come sempre lotta su ogni pallone.

Del Chiaro 6: presenza e punti che pesano e una prestazione decisamente sufficiente.

Basile 6: nonostante sia appena arrivato ha dimostrato di essersi calato nella parte e ha dato il suo contributo alla causa.

Brienza 7,5: il piano partita è stato eccezionale e non è riuscito solo per alcuni errori dei suoi nel finale che non gli hanno consentito di godersi il debutto perfetto. Pistoia ho condotto la partita per oltre 35’, con ottimo gioco e solida difesa. Il tutto senza Varnado.

M.I.