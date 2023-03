Montecatini vuole il suo primato Amici Miei, sfida con la Cerretese

In palio nelle ultime tre gare della "regular season" ci sono nove punti e l’obiettivo delle compagini di Pistoia e provincia impegnate in Promozione è di farne il più possibile. Il Montecatini che ha appena riconquistato la vetta del girone A sarà determinato a mantenere il primato: se la vedrà con una Meridien galvanizzata dal successo in Coppa Italia. Potrebbe quindi approfittarne la Larcianese, seconda a -2, che sogna il controsorpasso: gli uomini di Maurizio Cerasa devono battere ai Giardinetti la Lampo. Il Casalguidi vuole invece continuare a stupire: con la salvezza in tasca, i "canarini" hanno messo nel mirino la quinta posizione in classifica occupata dal Castelnuovo Garfagnana e, superando i lucchesi, metterebbero la freccia. Sfida impegnativa per l’Amici Miei: ad Agliana arriverà la Cerretese che lotta per i playoff, ma il gruppo di Pellegrini ha necessità di lasciare la zona playout. E anche il Quarrata, nel girone B, sarà costretto ad aggiudicarsi la posta in gioco: al Raciti arriverà il San Piero a Sieve: uno scontro-salvezza.

Giovanni Fiorentino