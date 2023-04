Monsummano in odore di festa Chiazzano e Virtus affamate

La 27° giornata dei campionati di Prima e Seconda Categoria inizierà alle 15.30 di domani. E potrebbe già essere decisiva, per le formazioni pistoiesi. Iniziando dal girone B di Prima, dove il Monsummano potrebbe già festeggiare la promozione con netto anticipo: gli uomini di Matteoni dovranno battere il Porcari e sperare che il Forcoli non batta il Selvatelle. Pescia – Candeglia dovrebbe vedere (sulla carta) i locali più motivati, in quanto impelagati in zona playout. Il Chiazzano sarà di scena a Staffoli, mentre Virtus Montale e Giovani Via Nova se la vedranno in trasferta rispettivamente contro C.F. 2001 e Sanromanese, con l’obbligo di far punti per salvarsi. Idem dicesi per lo Spedalino Le Querci, chiamato a non fallire il match-point interno con l’Acciaiolo. Ed eccoci in Seconda Categoria, dove Pistoia Nord e San Niccolò non hanno ancora abbandonato il sogno di avvicinarsi alla vetta. Interessante anche Atletico Casini Spedalino – Chiesina Uzzanese. Il Cintolese ha l’opportunità di consolidare la settima piazza. A completare il quadro, Montale Pol.90 Antares – Montagna Pistoiese e Chiesanuova – Olimpia Quarrata.