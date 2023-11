Minors. Quarrata nel tunnel, ok Bottegone e Agliana

Bottegone e Agliana sorridono, Quarrata e Monsummano piangono, leccandosi le ferite: è questo il bilancio del decimo turno d’andata dei campionati di serie B Interregionale e C per le squadre pistoiesi. In serie B Interregionale, un ultimo quarto da dimenticare costringe il Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Quarrata al terzo stop consecutivo (81-78 per la Virtus Siena). In serie C, girone A, la reazione vissuta dalla Valentina’s Camicette Bottegone nel secondo tempo di Valdisieve dà i suoi frutti nella difficile partita casalinga con il Garden Toscana Resort San Vincenzo (83-64). In serie C, girone B, torna a vincere l’Endiasfalti: 85-76 alla Synergy Valdarno al Pala Capitini di Agliana; niente da fare, invece, per la Gioielleria Mancini Monsummano, piegata 107-79 a Siena dalla Mens Sana Basketball. Il Dany Basket Quarrata cade fra le mura amiche del PalaMelo: al termine del match, il rimpianto è forte per i ragazzi di coach Alberto Tonfoni, avanti anche di 16 punti e a +12 al 30’. Quarrata: Marini, Mustiatsa 2, Sevieri, Balducci, Molteni 19, Falaschi 2, Calugi 3, Regoli 13, Pieralli, Antonini 11, Agnoloni 5, Tiberti 22. Quarrata resta a 10 punti in graduatoria. Vincendo, Bottegone sale a 6 punti in classifica, agguantando di nuovo sia Valdisieve che Altopascio, rimanendo in scia anche ad altre compagini. Bottegone: Magnini, Santangelo 8, Pierattini 3, Mati 18, Mucciola 3, Banchelli 5, Riccio 38, Milani 8, De Leonardo. Ottima la prestazione della Pallacanestro Agliana 2000: un’affermazione che può segnare la svolta della prima squadra di patron Simone Caramelli. Agliana: Zita 13, Mbengue, Nieri 11, Mucci 1, Nesi 4, Andrei, Bibaj 1, Catalano 11, Bacci 24, Rossi 12, Bonistalli 8, Bardazzi. Gli Shoemakers Monsummano, invece, devono voltare subito pagina: difficile competere quando si subiscono 60 punti all’intervallo lungo...

Gianluca Barni