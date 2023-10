Una vittoria promettente, un paio di sconfitte che bruciano. Comincia come meglio non poteva l’avventura del Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Quarrata nel campionato di serie B interregionale. Impegnati al PalaMelo contro l’Abc Castelfiorentino, i ragazzi di Alberto Tonfoni si impongono con il punteggio di 87-79, trascinati da un Federico Regoli da 25 punti e 13 rimbalzi e da un Tommaso Molteni che nel finale chiude i conti. Non il miglior esordio in C unica per la Endiasfalti Agliana. La squadra neroverde si arrende sul proprio parquet alla Juve Pontedera (60-57). Ai padroni di casa non sono bastati i 24 punti messi a referto da un super Emanuele Rossi per ipotecare la vittoria. Inizia con grande amarezza anche la Valentina’s Camicette Bottegone che, nella gara di debutto, deve alzare bandiera bianca alla "King" con la Fides Montevarchi per 84-81 dopo un tempo supplementare.

Partenza forte per il Dany Basket, che al 5’ ha già messo a referto – grazie soprattutto a Regoli e Mustiatsa – 15 punti. Allungo con l’ingresso in campo di Molteni: l’ex Gema Montecatini segna due canestri di fila e lancia la fuga. Massimo vantaggio +15, gli ospiti ricuciono fino al -3 ma i mobilieri rispondono a tono. Gestione perfetta nel secondo tempo. Quarrata: Marini 4, Mustiatsa 14, Balducci 5, Tiberti 4, Molteni 14, Falaschi 8, Calugi 2, Regoli 25, Antonini 11, Agnoloni, Pieralli, Babovic. "Abbiamo fatto un buon primo tempo, nel quale siamo riusciti a contenere la loro grande energia – sostiene il coach di Agliana Giulio Gambassi –. Purtroppo quando dovevamo dare la zampata finale, non ci siamo riusciti". Endiasfalti: Rossi 24, Bacci 9, Mucci 4, Andrei 2, Bonistalli 2, Catalano 6, Nieri 9, Zita 1, Cannone, Bibaj, Bardazzi, Baroncelli. "Avevamo la partita in controllo e ci troviamo con una sconfitta sul groppone – dichiara il coach della Valentina’s, Maurizio Milani –. Gli infortuni rimediati da Pierattini e Karapetrovic hanno condizionato il match, perché le rotazioni si sono ridotte". Bottegone: Magnini 4, Pierattini 7, De Leonardo 5, Riccio 28, Poli, Mati 3, Cukaj 5, Karapetrovic 15, Mucciola, Banchelli 6, N. Milani 8.

Gianluca Barni