Mercato – Caccia al sostituto di Varnado. Le opzioni sono poche. E bisogna fare presto

Il diesse biancorosso Marco Sambugaro è al lavoro per cercare di mettere una pezza all’infortunio di Jordon Varnado, che ne avrà per circa 45 giorni. Una ricerca non facile perché il mercato non offre poi molto e l’Estra ha bisogno di un giocatore disposto a venire per due mesi, dal momento che il passaggio al 6+6 non è previsto. Almeno per il momento. "Attualmente il mercato non offre grandi occasioni – conferma Sambugaro – e noi abbiamo bisogno di un giocatore importante che possa reggere il campo per diversi minuti, perché non è il caso di inserire nel roster una scommessa". Una difficoltà non di poco conto, trovare giocatori esperti che accettino un contratto di due mesi e che siano pronti all’uso. Soprattutto se a questi aspetti combiniamo il carettere di effettiva urgenza che questa ricerca porta con sé.

Pistoia ha bisogno di un giocatore che sia già in forma, in buona sostanza un elemento che in questo momento stia giocando e che sia allenato. Sinceramente non vorremmo essere nei panni di Sambugaro, anche perché c’è da operare in tempi stretti. E’ chiaro che per la gara di sabato sera contro Napoli la squadra si presenterà senza un americano a meno di un colpo di fortuna dell’ultimo momento, che tradotto in soldoni significherebbe trovare un giocatore già vistato in Italia. "Diciamo che avere un giocatore per sabato ci vorrebbe un miracolo – afferma il diesse – per cui credo proprio che contro Napoli la squadra rimarrà com’è al momento". Tanto più che gli ultimi movimenti di mercato hanno visto il passaggio di alcuni giocatori, come Mike Daum da Tortona all’Efes o Grant Basile sempre da Tortona a Orzinuovi, o quelli dei giorni scorsi a firma Brindisi e Treviso, che si sono accasati fino a fine stagione e non a gettone. Sambugaro comunque è al lavoro e speriamo che già all’inizio della prossima settimana possa mettere nero su bianco il sostituto di Varnado. Quanto alle ventilate ipotesi di Ryan Evans e Gerry Blakes, al momento non sono emerse conferme a riguardo.

Maurizio Innocenti