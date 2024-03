Masi e Marie-Sainte. Due errori pesanti

Mataloni 6: incolpevole sui due gol per il resto si tratta di ordinaria amministrazione.

Riccio 5: appare in confusione e non sempre pronto negli interventi.

Masi 4,5: suo l’errore che regala il primo gol al Certaldo che fotografa in pieno una giornata negativa.

Marie-Sainte 4,5: commette un’ingenuità che costa il rigore per la Pistoiese che di fatto spegne ogni velleità di rimonta.

Biaggi 4,5: gioca in un ruolo non suo e ne fa le spese commette un’entrata giudicata pericolosa dall’arbitro forse per troppa foga che gli costa il cartellino rosso lasciando la squadra in dieci.

Pertici 6: uno dei più attivi e propositivi dei suoi alcune accelerazioni avrebbero meritato una sorte migliore ma in avanti c’è il deserto.

Carannante 5: fuori dalla partita, non riesce ad incidere né a dettare i tempi alla squadra, troppo lento e prevedibile (Bonfanti 5: non si vede quasi mai e quando gli capita l’occasione la spreca).

Del Rosso 5,5: tanta buona volontà ma anche tanta confusione tanto che finisce per non essere di grande utilità alla causa.

Evangelista 6: tra i pochi che prova a inventare qualcosa, i risultati non sono il massimo ma almeno ha il merito di tentare.

Diakhatè 5: una presenza impalpabile in campo, non trova mai la posizione, non incide, non fa girare la squadra e si divora un gol clamoroso.

Panicucci 4,5: sbaglia un colpo di testa a due passi dal portiere e nulla più. Non una conclusione verso la porta, un appoggio o una giocata utile alla squadra (Anticoli sv).

Parigi 5,5: la Pistoiese esce sconfitta dal campo dell’ultima in classifica di fatto per due errori marchiani, il campo non consente di giocare a calcio e la squadra tenta con i lanci lunghi che però non sortiscono gli effetti sperati. La panchina, poi, è troppo corta per sparigliare.

M.I.