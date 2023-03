Martini fa l’exploit nel ranking Sesto posto assoluto in Italia

Buone nuove dal Club Scherma Agliana. Partiamo dalla stella, Tommaso "Riga" Martini. Lo schermidore in forza ai Carabinieri, che si allena agli ordini del maestro Agostino Sanacore nella sua Agliana, ha raggiunto la sesta posizione del ranking italiano di fioretto con gli ultimi, splendidi risultati ottenuti. Segue atleti del calibro di Marini, Foconi, Bianchi, Garozzo e Llavador, che gareggia sia in Italia sia in Spagna. "Riga" tornerà in pedata tra due settimane in una prova nazionale assoluta e il week-end successivo difenderà i colori azzurri alla gara di Coppa del Mondo a Busan, in Corea del Sud. Ma nella famiglia Martini, spicca pure il fratello Niccolò, che ha conseguito un eccellente secondo posto al trofeo internazionale under 20 di Lignano Sabbiadoro. Si è arreso in finale con il punteggio di 15-9 al senese Joseph Ceroni. Peccato per Alina Nistri, che dopo un girone di qualificazione fatto di sole vittorie, si è dovuta fermare agli ottavi di finale. Alla gara di qualificazione agli assoluti del centro nord, tenutasi a Spezia, Niccolò Martini si è classificato tredicesimo, ottenendo il pass per la seconda prova nazionale assoluta, che si terrà a Lucca. Tredicesimo posto anche per Alison Staino; bene Ines Nencini e Alina Nistri, entrambe nelle prime 32. Tutte presenti a Lucca. Niccolò Martini e Ines Nencini, infine, parteciperanno questo fine settimana a uno stage di allenamento federale a Padova con i migliori atleti cadetti e giovani.

G.B.