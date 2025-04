Maratonina del Partigiano, foto e classifica della 49esima edizione

Pistoia, 25 aprile 2025 – Il 25 maggio, nel giorno simbolico della Festa della Liberazione, il Circolo Arci di Bonelle con il patrocinio dell’Anpi ha dato vita alla 49ª Maratonina del Partigiano, una manifestazione che è ormai parte integrante della storia sportiva e civile del territorio pistoiese. Sono stati ben 350 i podisti al via su un tracciato di 13 km, distanza ridotta ma che mantiene con orgoglio la denominazione di "Maratonina", quasi a voler sottolineare la profondità del messaggio che questa corsa custodisce.

Quella di Bonelle è una delle rare gare che ancora accolgono con entusiasmo le categorie giovanili, offrendo loro l'iscrizione gratuita e una partenza dedicata subito dopo lo start della gara principale, dimostrando attenzione alle nuove generazioni e alla continuità dei valori sportivi. Il percorso si sviluppa tra le suggestive stradine secondarie che attraversano le ordinate coltivazioni dei "piantaioli pistoiesi", offrendo agli occhi dei partecipanti un paesaggio autentico e laborioso, specchio fedele di un’identità rurale e operosa. A rendere unica la Maratonina di Bonelle è anche il premio di partecipazione, una piantina ornamentale che diventa simbolo di radici, crescita e memoria: un gesto semplice ma ricco di significato, che ogni anno distingue e fa ricordare la gara. Il servizio fotografico completo è disponibile all’indirizzo consueto, con la possibilità di ricerca delle immagini attraverso il numero di pettorale, aggiungendo così un tocco di tecnologia e cura al ricordo di una giornata speciale.

Con il prossimo anno che segnerà il 50° anniversario di questa storica manifestazione, Bonelle si prepara a celebrare non solo una corsa, ma cinquant’anni di sport, impegno e memoria, in un evento che continua a correre nel cuore della comunità.

La vittoria assoluta e andata al rappresentante della società livornese Sempre di Corsa Domenico Passuello che sui 13 km della gara impiega il tempo di 43’19’’ precedendo di 49’’ il secondo arrivato il compagno di società Mariano Cattano e di 1’40 Giacomo Molinaro (Gruppo Podistico Parco Alpi Apuane), quarta posizione per Filippo Bellini (29 Martiri Figline di Prato) e quinto Martin Falasca (Atletica Vinci).

Nella categoria veterani è Federico Badiani (Orecchiella Garfagnana) ad aggiudicarsi la gara correndo nel tempo 46’55’’ al posto d’onore si classifica Mimmo Marino (Gruppo Podistico Parco Alpi Apuane), terzo si classifica Daniele Rossi (Podistica Quarrata). Ancora un rappresentante della società Sempre di Corsa Livorno sul podio più alto e si tratta di Francesco Bozzi che si aggiudica la categoria veterani argento in 52’03’’, secondo Giuliano Burchi (La Stanca Valenzatico) e terzo se Massimo Tocchini (Montecatini Marathon). Fabrizio Soldi (Silvano Fedi Pistoia) fa sua la categoria veterani oro, fermando il cronometro sul tempo di 1h01’32’’, seguito da Roberto Isola (Golfo dei Poeti La Spezia) e dal compagno di squadra, Domenico Coco.

Splendida affermazione per Mihaela Robu (Silvano Fedi Pistoia) che conclude la gara in 49’19’’ distaccando di 3’06’’ Alice Coltelli (Gruppo Podistico Parco Alpi Apuane), terza a 4’32’’ Marylin Mazzotta (Sempre di Corsa Livorno).

Ennesima vittoria per Damiana Lupi (Atletica Vinci) che si impone nella categoria donne veterane, ottenendo il tempo finale di 54’02’’, seconda classificata Gianfranca Secci (Orecchiella Garfagnana) e terza Anna Maria Secci (Montecatini Marathon). Nella categoria donne veterane argento trionfo per Roberta Pieroni (Orecchiella Garfagnana) in 59’02’’, seconda classificata Maricica Lucaci (Atletica Vinci) e terza Patrizia Franchi (Gp Cai Pistoia)

Classifiche a cura di Giancarlo Ignudi