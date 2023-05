L’Hellas Chiesina si laurea campione provinciale Nel segno degli ex arancioni Zizzari e Valiani

Due ex-professionisti che hanno superato i quarant’anni, capaci però di fare ancora la differenza in campo. E di trascinare l’Hellas Chiesina sino alla vittoria finale. Questo il verdetto della finale playoff del campionato Uisp provinciale 202223, valida per la seconda edizione del "Trofeo Gabriele Vettori". Nel match del Melani, l’Hellas ha superato 2-1 il Solve et Repete. E accanto a Nesti, a segnare il gol decisivo è stato quel Francesco Zizzari capocannoniere della Lega Pro ai tempi del Ravenna. Due reti che non hanno lasciato scampo ai rivali, in gol con Corrias. Zizzari non è però l’unico ex-Pistoiese nella rosa dell’Hellas: in organico figura infatti l’ex-capitano arancione Francesco Valiani (volto noto della serie A) che ha fornito un contributo determinante.