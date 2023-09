L'Endiasfalti Agliana si presenta alla città: esordio amaro in Coppa Toscana di Basket

Esordio amaro in Coppa Toscana, ma presentazione da favola nella Sala consiliare del Comune di Agliana. L’Endiasfalti, la prima squadra della Pallacanestro Agliana 2000, divide le proprie emozioni in brutte e belle. Al debutto stagionale ufficiale, la formazione allenata da coach Gambassi si arrende al Pino Basket Firenze 78-72. Ai neroverdi non bastano le super prestazioni di Rossi e Catalano per assicurarsi la vittoria e quindi il passaggio del turno. "Innanzitutto bisogna fare i complimenti al Pino – sostiene Gambassi –. Ha fatto una partita ad alto ritmo per quaranta minuti. Per noi doveva essere un altro allenamento, nel quale provare a mettere minuti nelle gambe e oliare i meccanismi di gioco. Purtroppo non siamo sempre riusciti a fare le cose giuste. Utilizzeremo questa sconfitta per migliorare e continueremo a lavorare per trovare la giusta quadra". Tabellino: Mucci 6, Catalano 17, Rossi 22, Zita 6, Andrei 2, Nieri 3, Bonistalli 4, Cannone 4, Bacci 6, n.e. Baroncelli, Di Genua, Bibaj.

In attesa della prima nel campionato di serie C unica, fissata per domenica 1° ottobre, la compagine è stata presentata ad autorità e sostenitori. "Sarà una stagione difficile, ma l’importante è arrivare in fondo senza rimpianti – ammette il presidente del sodalizio, Simone Caramelli – e dare tutti assieme il cento per cento delle nostre possibilità. Il nostro sarà un progetto che si protrarrà negli anni". "L’amministrazione è contenta e orgogliosa di ricevere la squadra per la presentazione – le parole del sindaco di Agliana Luca Benesperi –. Una realtà importantissima, che non ha solo la prima squadra ma anche un grande settore giovanile e porta avanti tantissime attività socialmente utili". Annullata l’amichevole di sabato 23 contro Quarrata, Agliana tornerà in campo stasera dalle 21 al Pala Capitini con Legnaia e domenica 24, sempre ad Agliana, dalle 18 contro Sesto.

Gianluca Barni