L’Endas Pistoia batte Sancat Firenze ai playoff Il salto di categoria in Promozione ora è realtà

L’obiettivo inseguito per tutta la stagione è stato raggiunto: l’Endas Pistoia ha centrato il salto di categoria e nell’annata ventura disputerà il campionato di basket di Promozione. Questo grazie al doppio successo nei playoff contro Sancat Firenze, che dopo essersi arresa per 65-60 nella gara 1 disputata alla palestra del liceo Scientifico di viale Adua, ha dovuto alzare bandiera bianca anche nel secondo appuntamento della serie. I ragazzi allenati da Matteo Marcello hanno espugnato il campo avversario imponendosi con il punteggio di 59-52, al termine di un match estremamente combattuto, nel quale i pistoiesi hanno dovuto rincorrere nella prima metà. Nel corso del terzo periodo il break dell’Endas, volata a +7. La rimonta dei padroni di casa non è bastata: il rush finale ha premiato Ferri e compagni, che hanno messo il punto esclamativo su una stagione quasi perfetta. La giovanissima banda di coach Marcello ha infatti collezionato appena un ko sulle 24 gare disputate, perdendo solo nella seconda fase proprio contro quella Sancat poi sconfitta nello spareggio. Un ruolino di marcia straordinario per l’Endas, che sarà l’unica formazione pistoiese del prossimo campionato di Promozione. Il roster della squadra: Filippo Biondi, Tommaso Lombardi, Francesco Ferri, Niccolò Verniani, Riccardo Banfi, Lorenzo Galardi, Lorenzo Frosini, Elia Santini, Leonardo Giacomelli, Tommaso Tesi, Lorenzo Nencini, Giovanni Toffetti, Giulio Niccolai, Matteo Gori, Giovanni Montefusco, Tommaso Cenerini.

Francesco Bocchini