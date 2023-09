Le squadre di Prima categoria subito in campo. Stasera gare chiave per il cammino in Coppa

La prima giornata di campionato è andata in archivio domenica scorsa, fra alterne fortune. Prima di pensare alla prossima però, bisogna chiudere il discorso relativo alla Coppa Toscana. Ed è per questo che le compagini di Pistoia e provincia torneranno in campo stasera, con obiettivi differenti. C’è ad esempio chi può ancora passare il turno, come il Quarrata. Gli uomini di mister Francesco Fabbri sono ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale e battendo il C.F. 2001, nel match che inizierà alle 21, centrerebbero la qualificazione. Interessante anche il confronto in programma al Barni alle 20:45, fra Unione Tempio Chiazzano e gli Amici Miei. Entrambe le formazioni hanno battuto il Cqs Pistoia nelle giornate precedenti e si giocheranno quindi il passaggio alla seconda fase. Resta però in lizza anche il Giovani Via Nova, a ben vedere: dopo lo 0-0 ottenuto con lo Staffoli, Venturini e soci dovranno però vincere contro il Marginone 2000, per andare avanti. L’incontro che prenderà il via alle 20.45 a Borgo a Buggiano rappresenterà inoltre una sorta di potenziale "rivincita" per il Via Nova, visto che lo stesso confronto si è concretizzato pochi giorni fa in campionato (e si è chiuso con un 2-0 a favore dei lucchesi). E occhio anche al Pescia, per finire: è vero che il gruppo di coach Michelotti non è partito con il piede giusto, ma un successo con ampio margine sul Città di Capannori allo stadio dei Fiori potrebbe mescolare le carte in tavola. E fino a quando la matematica non si esprimerà, è lecito sognare.

Giovanni Fiorentino