Le spine di casa Pistoiese. Diakhatè out due giornate

Non dev’essere stato semplice affrontare il viaggio di ritorno da Carpi per Gabriele Parigi e i suoi ragazzi. La Pistoiese ha giocato alla pari degli emiliani per due terzi di gara, riuscendo a reagire al vantaggio lampo di Saporetti coi gol di Carannante e Diakhatè nella prima frazione. Poi, nella ripresa, è salita in cattedra la maggior esperienza e cattiveria dei biancorossi, il quale grazie all’uno-due firmato da Forapani e Mandelli ha portato a casa i tre punti. Partendo dall’analisi degli aspetti positivi, Parigi sarà sicuramente rinfrancato dalla prova di maturità offerta dai suoi centrocampisti. Se su capitan Carannante i dubbi non ci sono mai stati, era legittimo averne qualcuno sull’acquisto di Abdou Diakhatè. Al "Cabassi" però, com’era successo anche a San Marino, l’ex Fiorentina si è dimostrato imprescindibile per l’undici arancione, grazie della sua abilità nel collegare i reparti di centrocampo e attacco. La brutta sorpresa è arrivata nel pomeriggio di ieri, al momento dell’uscita del comunicato del giudice sportivo. L’ivoriano è stato infatti squalificato per due giornate per aver "per avere tenuto comportamento gravemente offensivo nei confronti del pubblico" e salterà quindi i delicati impegni con Sammaurese e Mezzolara.

Tra le note liete c’è il giovanissimo Pertici, a cui però mancata la lucidità sotto porta al momento del tiro verso lo specchio. In ogni caso i margini di crescita sono evidenti e Parigi, che già allenava il ragazzo nella "classe" inferiore, sicuramente ne è consapevole. Da sottolineare, soprattutto sul piano della personalità, anche Del Rosso, al secondo match di fila da titolare, e Milani, che ha mostrato un paio di spunti interessanti sulla corsia mancina. Nel toccare il tema legato alle note dolenti, ci sono da evidenziare le gravi disattenzioni difensive che hanno portato ai primi due gol, arrivati praticamente in fotocopia. Prima Saporetti e poi Forapani hanno battuto a rete indisturbati nel cuore dell’area di rigore su sviluppo di un calcio d’angolo, trafiggendo un incolpevole Mataloni. Due errori e gravi e sicuramente evitabili, come ha fatto notare Parigi nel post-partita, che hanno cambiato completamente il corso della partita. Per l’Olandesina sarà fondamentale mettere a punto i meccanismi difensivi e servirà farlo già dalla prossima partita contro la Sammaurese. Mancherà ancora Greco, che fino ad oggi ha scontato due dei quattro turni di squalifica, ma potrebbe vedersi per la prima volta l’ultimo arrivato Marie-Sainte. Per curriculum e caratteristiche tecniche, il difensore nato in Martinica può diventare una pedina fondamentale per lo scacchiere. E come sempre sarà fondamentale lo spirito di squadra: solo in questo modo la Pistoiese potrà continuare a credere nella salvezza.

Michele Flori