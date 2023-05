Le seconde linee steccano

Urbietis 5,5: non è stato impeccabile come in altre occasioni e su due dei tre gol segnati dalla Correggese poteva fare qualcosa di più. Non una grande annata per lui.

Vassallo 5: il diretto avversario lo salta spesso e volentieri tanto da diventare un vero problema. (Di Biase 6,5: entra in un momento non facile della partita ma quando conta si fa trovare pronto all’appuntamento con il gol).

Biagioni 5: gli attaccanti della Correggese fanno il bello e il cattivo tempo e lui balla come tutti i compagni di reparto.

Martic 5: vale lo stesso discorso fatto per gli altri compagni di reparto, non brilla e trascorre una domenica difficile.

Basani 5: soffre sulla fascia sinistra il diretto avversario che lo manda decisamente in bambola. (Arcuri s.v.)

Andreoli 5,5: è vero che doveva fare l’uomo d’ordine ma aveva anche il compito di dettare i tempi e da questo punto di vista le cose non sono andate benissimo. Diciamo che si limita troppo a mettere ordine e poco ad alzare il ritmo. (Benacquista s.v.)

Mehic 5,5: una partita senza acuti e dire che la squadra avrebbe avuto bisogno di qualche giocata, un’invenzione, uno spunto per cambiare volto alla squadra.

Florentine 5,5: qualche scorribanda sulla destra che danno l’illusione che possa accendersi da un momento all’altro ma alla fine rimane solo un’illusione.

Boccardi 6,5: segna il gol del pareggio rimettendo in carreggiata la Pistoiese, davanti è tra i pochi che prova a mettere un po’ di brio all’attacco della Pistoiese.

Barzotti 5,5: non è al meglio e si vede e questo penalizza e non poco la sua prestazione, non fa mancare l’impegno ma la Pistoiese avrebbe avuto bisogno di qualcosa di più che però in questo momento l’attaccante arancione non può dare. (Barbuti s.v.)

Ennasry 5,5: qualche accelerazione ma niente di particolare, si impegna e ci prova però i risultati non arrivano (Avdillari 5,5: la buona volontà c’è ma ci vuole anche altro per poter riuscire a incidere).

Consonni 6,5: dare motivazioni alla squadra era già un’impresa e lui ci è riuscito, la Pistoiese ci prova a finire bene il campionato ma la squadra è arrivata scarica sotto tutti i punti di vista.

