Le pagelle. Willis devastante. Wheatle è ovunque. Moore in cattedra

Moore 8,5: dopo un primo tempo più ombre che luci, nel terzo e quarto periodo entra in partita senza più uscirne e sale in cattedra diventando un fattore determinante.

Willis 9: semplicemente devastante. Payton è dentro il match già nel riscaldamento e quando si alza la palla a due si trasforma nel peggiore incubo per Milano che lo subisce per tutto il match. Si carica la squadra sulle spalle e la trascina alla vittoria (31 punti, 7 rimbalzi, 34 di valutazione).

Varnado sv: Jordon è costretto ad abbandonare la partita dopo appena 8 minuti a causa di un infortunio al polpaccio. La speranza è che non sia niente di preoccupante.

Hawkins 6,5: 9 punti, 7 rimbalzi ma soprattutto tanta abnegazione in difesa e una serie di cose utile che non fanno statistica ma che sono importanti per la squadra.

Ogbeide 7: tira giù 11 carambole finendo per essere il miglior rimbalzista del match, in attacco dà il suo contributo ma è in difesa che dà il meglio di sé.

Wheatle 7: un giocatore tatticamente fondamentale, dove le metti e dove fa bene. Tanti minuti in campo, giustamente, al servizio della squadra.

Saccaggi 6,5: Sacca si è calato nella parte di uomo squadra, di play che fa ragionare e girare la squadra e la sua prima volta al Forum è stata senza alcun dubbio positiva.

Della Rosa sv: il capitano sta in campo solo per 5’.

Del Chiaro 5,5: Brienza gli concede 9’ che però Angelo non sfrutta nel migliore dei modi.

Brienza 9: recuperare 14 punti in un tempo a Milano in casa propria e vincere la partita non è una cosa da tutti ma Brienza, lo abbiamo capito, non è un allenatore come tutti.