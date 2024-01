Le pagelle. Varnado è tornato. Hawkins cecchino. Fantasma Willis

Willis 4,5: Il -25 di plus/minus è la giusta fotografia della sua gara. Non riesce a entrare in ritmo e spara a salve (2/10 dal campo), segnando la miseria di 5 punti quando ormai la contesa è decisa.

Della Rosa sv: Appena cinque minuti sul parquet per il capitano biancorosso, peraltro nel momento peggiore della squadra.

Moore 6,5: Tutto un altro impatto rispetto alle ultimissime uscite. Va sopra media realizzativa (18 punti a referto), anche se nell’ultimo quarto soffre la marcatura asfissiante di Petruccelli. Da rivedere la percentuale al tiro (5/16), bene i 5 assist.

Saccaggi 5,5: Appare intimorito in attacco, tanto da non prendersi nemmeno una conclusione. Nei suoi 18’ non demerita, ma il suo apporto in termini di statistiche è nullo.

Del Chiaro 6: Fa intravedere buone cose, realizzando 4 punti in appena 6’. Peccato per quel fallo dubbio nell’ultimo periodo che la terna arbitrale gli fischia contro.

Wheatle 7: Dopo la super prestazione contro Scafati, il britannico si conferma su ottimi livelli, specie nel tiro da 3 (3/5), concludendo un’altra volta in doppia cifra (12 punti).

Varnado 7,5: Jordon is back! Fa registrare 20 punti (con un ottimo 8/12 al tiro), 5 rimbalzi e 23 di valutazione. La forma ancora non è al top, ma la classe è sempre la solita.

Hawkins 7,5: Performance balistica spettacolare per il numero 33 (5/6 dai 6,75), che non aveva ancora mai segnato così tanto in questa annata.

Ogbeide 6,5: Fa a sportellate nel pitturato con Bilan e Cobbins, cavandosela più che discretamente. Prova da 14 punti e 6 rimbalzi per il pivot, il migliore dopo Varnado.