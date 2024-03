Le Pagelle. Ogbeide e Varnado in doppia-doppia. Moore è letale

Saccaggi 6: si dedica completamente alla squadra dando una grandissima mano in difesa.

Moore 7,5: ogni tanto fa saltare i nervi, ma poi quando libera il talento tutto passa in secondo piano ed a quel punto fa saltare i tifosi sugli spalti mentre per gli avversari si palesa di fronte un incubo.

Willis 6: fa fatica ad entrare in partita ma ha il merito di non uscirne mai. Riesce a capire il momento ed a mettersi al servizio della squadra.

Varnado 8: Jordon sta meglio e si vede. Chiude con una doppia-doppia da 19 punti e 11 rimbalzi, ha sempre ben presente il focus della partita e per gli avversari diventa un problema fermarlo.

Ogbeide 8: devastante, il pitturato è cosa sua dove non entra nessuno. Firma una doppia-doppia da 12 punti e 11 rimbalzi.

Wheatle 7: una sicurezza, su di lui ci si può sempre contare perché sai già che farà la cosa giusta al momento giusto e soprattutto quando conta. Hawkins 5: una serata decisamente negativa. Della Rosa 6: una prestazione intelligente dove cerca di mettere in ritmo i compagni senza mai forzare le giocate.

Del Chiaro sv: sta in campo solo 5 minuti ma non per demeriti solo perché Ogbeide è decisamente in serata super a Brienza, giustamente, cavalca l’onda.

Brienza 8,5: una partita tatticamente perfetta. Pistoia tiene Cremona sotto i 70 punti con pessime percentuali dal campo. In tutto questo c’è il suo zampino.

M.I.