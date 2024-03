Le pagelle. Ogbeide domina. Wheatle prezioso. Willis cecchino

Moore 8: è lui che regala il successo a Pistoia con il canestro della staffa coronando una prestazione sontuosa.

Willis 8,5: ogni tanto si perde in qualche forzatura ma quando conta c’è sempre e soprattutto non ha paura a prendersi le proprie responsabilità. Al tiro si dimostra un cecchino implacabile.

Saccaggi 6,5: tanta forza, grinta e determinazione al servizio della squadra, difende come un leone contro tutti.

Varnado 7: si accende a tratti anche perché gli avversari lo francobollano ma quando il match entra nel vivo lui c’è.

Ogbeide 7,5: chiude con una doppia-doppia da 14 punti e 12 rimbalzi dimostrando una strapotere dentro l’area impressionante.

Wheatle 7: ormai su King Carl è stato detto di tutto ed è tutto giusto e meritato. Un giocatore imprescindibile utile in ogni zona del campo e con una grandissima intelligenza tattica.

Hawkins 6: non eccelle ma ha il merito di metterci tanto impegno e buona volontà per provare ad essere utile alla squadra e alla fine ci riesce.

Della Rosa 6: il capitano capisce sempre i momenti della partita e soprattutto ciò di cui ha bisogno la squadra, sa mettersi al servizio dei compagni per il bene comune.

Del Chiaro 6: gioca una manciata di minuti che però sono sufficienti per fargli guadagnare una sufficienza più che meritata.

Brienza 9: Pistoia a sette giornate dalla fine conquista la permanenza in serie A, una cosa impronosticabile. Pistoia non smette di stupire, si presenta a Napoli e con una partita tutta cuore e talento si porta via due punti che valgono una stagione.