L’anniversario. Primo compleanno del Roma Club Giovedì sera sarà festa grande

Ci sarà giovedì 27 luglio, dalle ore 19, al circolo di Pontelungo – che è anche quartier generale dell’attività – la festa per il primo compleanno del "Roma Club Pistoia", l’aggregazione di persone nata quasi per caso in città tra coloro che hanno i colori giallorossi capitolini nel cuore e che, dopo dodici mesi di attività, ha raggiunto traguardi notevoli. Un percorso intrapreso come scommessa dal presidente Luca Parra e dal suo vice Nello Galigani che, però, ha riscosso un bel successo. "Ci ritroviamo dopo un anno esatto dalla nostra nascita, il 27 luglio 2022 – afferma uno dei soci, Francesco Muratore – il nostro club è partito da cinque-sei amici che hanno creato un gruppo Whatsapp cercando di aggiungere quante più persone conoscevano tifose della Roma: è così che, al momento della partenza, eravamo già in 60. E, oggi, chiudiamo il nostro primo anno con ben 200 iscritti che per noi è un traguardo davvero impensabile". Un’ascesa così repentina che, nel mondo dei club (dove ci sono anche i pistoiesi nell’apposita associazione), quello locale è divenuto il coordinatore e referente per buona parte di quelli presenti in Toscana che si ritrovano, chiedono informazioni e si avvicinano al mondo giallorosso. "Non abbiamo mai fatto mancare il nostro sostegno alla Roma – conclude Muratore – sempre in giro per l’Italia e l’Europa con mini-van, pullman, auto: il prossimo appuntamento è il debutto in campionato a Salerno per metà agosto e abbiamo praticamente già riempito un pullman da 50 posti. Siamo pronti per la nuova stagione, a noi l’avvento di Jose Mourinho ci ha esaltato". Ci sono ancora posti disponibili per la cena: è possibile contattare Francesco al 3282644190 per info e prenotazioni.

S.M.