L'analisi di Brienza: "Concessi troppi secondi tiri" a Basket - Estra Pistoia

Nicola Brienza si trova per la seconda volta in pochi giorni a commentare una sconfitta arrivata nei secondi finali e sempre per qualche errore di troppo figlio dell’inesperienza. "Abbiamo fatto una partita di energia e voglia dove a parte i primi minuti siamo stati bravi a recuperare lo svantaggio e poi passare in vantaggio e lì quando riesci a fare due o tre stop difensivi devi prendere i rimbalzi e costruire le azioni: 25 punti subiti da secondi tiri per i rimbalzi persi sono stati determinanti, ci sono mancati i rimbalzi ed è qui che dobbiamo migliorare".

Come dare torto al tecnico biancorosso: è la pura verità perché alla fine di tutti i guai Pistoia ha di nuovo visto scivolare via la vittoria per errori nel finale e si tratta di errori dettati dal fatto che molti giocatori non sono abituati a giocare a certi livelli e in certe situazioni ambientali, vedi un palazzetto caldissimo. L’Estra Pistoia, però, anche questa volta si porta via diverse indicazioni positive che servono per crescere anche perché siamo solo alla seconda giornata. "Abbiamo combattuto contro una squadra più forte rispetto a Varese – prosegue Brienza – e questo è positivo ma dobbiamo imparare ad essere più cinici. Quando vai sul più 9 e sei in controllo e porti gli avversari a dover forzare i tiri, devi chiudere la gara. Siamo stati anche sfortunati ma la fortuna ce la costruiamo da soli ed è qui che dobbiamo crescere e migliorare".

Pistoia deve sicuramente crescere e non per ribadire sempre le stesse cose o trovare scuse ma l’assenza di Varnado e il fatto che anche Moore non sia al meglio sono aspetti che influiscono e non poco sula rendimento della squadra. E’ piuttosto ovvio che Pistoia non possa regalare un americano e averne un altro non al top oltre ad una squadra che ancora non ha fatto un allenamento al completo. "Chiudiamo la prima settimana di serie A – conclude – con due sconfitte, andiamo a casa arrabbiati ma pronti a tornare in palestra per prepararci per la prossima partita contro Scafati".

Maurizio Innocenti