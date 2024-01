L’altra sponda. Grande entusiasmo in casa Aglianese

Sullo slancio delle due vittorie consecutive nei primi due turni del ritorno l’Aglianese ha ora nel mirino i due derby con la Pistoiese domenica prossima al Melani e col Prato in casa nella giornata successiva. "Abbiamo rivoluzionato la quadra – dice il presidente Fabio Fossati – e al momento i risultati ci danno ragione perché abbiamo ottenuto due vittorie nelle ultime due giornate, quindi siamo contenti di quello che abbiamo fatto. Ora abbiamo di fronte due partite difficili – aggiunge Fossati – prima a Pistoia, dove si giocherà il derby pistoiese, poi con il Prato in casa". L’Aglianese vista nelle ultime due partite ha una fisionomia diversa come identità di squadra al di là dei cambiamenti nei singoli giocatori. In particolare l’attacco formato da Mascari e Della Pietra, quest’ultimo autore del gol decisivo dell’ 1 a 0 con l’Imolese, consentono a Baiano di puntare sulla rapidità e la verticalità del gioco, un po’ come accadeva l’anno scorso quando in avanti c’era un interprete molto veloce come Edoardo Mariani.

Della Pietra ha segnato proprio proiettandosi su un lancio forte e teso di Fiaschi e prendendo sul tempo i difensori avversari. "E’ una delle mie caratteristiche – conferma Della Pietra – e Mascari è un ottimo compagno con cui andiamo molto d’accordo anche fuori dal campo. Il mister ci dice che dobbiamo anche seguire i difensori e dare una mano alla squadra in fase difensiva e noi cerchiamo di fare quello che ci chiede". Della Pietra sottolinea come sia utile avere come allenatore un ex attaccante di grande valore come Baiano. "Certamente da questi grandi calciatori c’è molto da imparare – dice la nuova punta neroverde – e dobbiamo solo ascoltarli, il mister ci può dare una grande mano. Inoltre ho trovato qui un bellissimo gruppo e quindi sono molto contento". Della Pietra era ben conosciuto dal direttore operativo dell’Aglianese Fabio Taccola che lo aveva visto in azione al Monterosi. "Mi ha voluto il direttore – conferma Della Pietra – che mi ha visto giocare e sapeva le mie caratteristiche".

Giacomo Bini