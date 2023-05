La Virtus Siena passa al PalaMelo di Quarrata

Un’occasione gettata alle ortiche. La Virtus Siena passa, 77-73 dopo un tempo supplementare, al PalaMelo, lasciando il Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Quarrata con l’amaro in bocca: adesso è in vantaggio 2-1 nella finale dei playoff di serie C Gold. Vincendo mercoledì prossimo (fischio d’avvio alle 21 sempre al PalaMelo della città del mobile), conquisterebbe la promozione in serie B interregionale, mentre Quarrata resterebbe nella nuova C unificata. Peccato per i mobilieri, che sono stati per lunghi tratti in vantaggio durante i tempi regolamentari, arrivando anche al massimo vantaggio della partita (+ 8, sul 46-38 nel terzo quarto). Ma troppi palloni persi, alcune scelte affrettate, specie nei supplementari, hanno condannato i ragazzi di coach Alberto Tonfoni alla sconfitta. E dire che l’inizio di gara era stato promettente, specie grazie all’ucraino Mustiatsa, che purtroppo si è spento cammin facendo. Primo quarto con Quarrata avanti 23-20, secondo con i mobilieri bloccati dalla tensione per i primi 5 minuti e terminato con Siena sopra 36-35, terzo quarto con nuovamente il Dany Basket protagonista e 51-45 finale, ultimo quarto con Siena capace di rimontare sino al 65-65. Poi Quarrata si è illusa nella prima parte del tempo supplementare (72-69) per la verve di Balducci, ma Siena non si è scomposto e facendo suo l’incontro.

Gianluca Barni