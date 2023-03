La società lancia i mini-abbonamenti

Arrivano anche i mini-abbonamenti. Il Pistoia Basket 2000 rilancia con una nuova promozione per venire incontro ai propri tifosi e, in occasione delle tre partite casalinghe che la Giorgio Tesi Group giocherà domenica 2 aprile contro Cantù, domenica 16 contro Treviglio e domenica 30 contro Cremona (palla a due sempre alle ore 18), ha deciso di mettere in vendita dei mini-abbonamenti a prezzo vantaggioso per poter assistere alle tre sfide e non perdersi nemmeno un minuto delle sfide le migliori compagini del girone Verde.

Questi i prezzi: Curve 38€ (U20 e O65 28€, U13 15€); Gradinata Non Numerata 52€ (36€ e 23€); Gradinata Numerata 81€ (65€ e 25€); Tribuna Non Numerata 57€ (38€ e 28€); Tribuna Laterale Numerata 95€ (79€ e 36€); Tribuna Centrale 120€ (ridotto 105€).

Per tutti coloro che sono già abbonati, invece, le tessere della regular season varranno anche per le sfide con Treviglio e Cremona, mentre la gara con Cantù è esclusa essendo in programma la "Giornata Biancorossa". Questi sono i prezzi riservati agli abbonati: Curve 10€ (8€ ridotto), Gradinata non Numerata 15€ (11€), Gradinata Numerata 25€ (12€), Tribuna non Numerata 16€ (12€), Tribuna Numerata 30€ (16€), Tribuna Centrale 40€.

Rimarranno invariati rispetto a tutto il resto della stagione prezzi dei tagliandi per l’acquisto libero. I mini-abbonamenti e i biglietti singoli per la fase ad orologio della Gtg sono disponibili su www.etes.it e al Bar Corallo in via Dalmazia. Per la prevendita al botteghino, invece, questi gli orari: sabato 10-12 e 17-19, domenica 10-12 e dalle 16 all’inizio della partita. Per gli abbonati, che possono acquistare il ticket esclusivamente al botteghino, disponibile anche un’ulteriore finestra di prelazione per giovedì 30 marzo dalle 17 alle 19.

M.I.