La Pistoiese non si ferma. Ufficiali altri cinque innesti

Altro giorno, altra pioggia di acquisti per la Pistoiese che sta facendo i salti mortali per provare ad allestire una rosa il più competitiva possibile in vista della ripresa del campionato. La società sta operando a ritmi serrati per mettere a disposizione di Gabriele Parigi un organico sufficientemente folto e con la giusta dose d’esperienza.

Tra i cinque ultimi arrivati spiccano i nomi di Marco Greco e Gabriele Carannante, classi 2001 e 1999. Greco, centrale difensivo, proviene dal Locri e in passato ha militato in Serie D anche con Gravina e San Luca. Per Carannante invece il curriculum parla di 20 gettoni in Serie C con Pianese, Legnago e Turris, oltre a diverse annate in quarta serie, tra cui l’ultima stagione e mezzo in maglia Grosseto. In arancione approdano anche il difensore Sem Kamana, reduce da alcune annate in Eccellenza, e il centrocampista classe 1998 Kevin Ondo, che lo scorso anno ha militato in Serie D alla Cittanovese. Sul fronte under invece ha firmato Raffaele Annunziata, difensore in arrivo dall’Eccellenza campana.

Sicuramente per Parigi non sarà facile allestire una formazione con due dozzine di giocatori arrivati in pochi giorni e proprio per questo il neoallenatore arancione potrebbe puntare sui calciatori che conosce meglio. Tra gli Juniores "trasferiti" in prima squadra potrebbero avere spazio domenica Eric Fiaschi, già visto in diversi spezzoni nelle scorse settimane, e Tommaso Pertici, terzino destro classe 2005. Anche il portiere Iuri Gambassi aveva impressionato in positivo nel match col Lentigione e non è da escludere che parta dal primo minuto. Senza dimenticare Mataloni, che aspira a una maglia da titolare.

Quali tra gli innesti potrebbe invece pescare Parigi dal mazzo? A centrocampo Del Rosso e Diakhatè hanno destato buone impressioni, così come Milani sul fronte offensivo e Mendolia in quello difensivo. Tra le pedine impiegabili in mezzo al campo ci sono anche Duilio Evangelista e Carannante, che in D è quasi sempre stato titolare e e può agire sia da mediano che da difensore centrale. La sensazione è che al momento manchi un centravanti di peso.