La Pistoiese è al lavoro. Chi ritorna e chi manca

Con un occhio al campo e uno all’infermeria, la Pistoiese continua a lavorare a ranghi compatti in vista della delicata trasferta col Certaldo. Gli arancioni sono imbattuti negli ultimi due incontri lontano dal "Melani", dove sono arrivati altrettanti pareggi, e l’occasione per inanellare il terzo risultato utile di fila contro il fanalino di coda del campionato è ghiottissima. Gabriele Parigi dovrà però fare i conti con alcune defezioni che indubbiamente influiranno sulle scelte di formazione. Partiamo dai giocatori ritrovati, ovvero Carannante e Riccio, che dopo aver scontato il turno di squalifica sono nuovamente arruolabili e si candidano ad indossare una maglia da titolare. Dovrebbe far parte dell’undici iniziale anche Marie-Sainte, assente nell’ultimo match, che riprenderà il proprio posto al centro della retroguardia. Capitolo indisponibili. L’infortunio che ha costretto Ielo al cambio dopo pochi minuti si è rivelato essere una lussazione acromion-claveare, che terrà lontano dai campi l’ex Gioiese per un mese circa. Tra gli assenti ci sarà anche Eric Fiaschi, alle prese con un edema osseo ormai da un paio di settimane e sicuramente indisponibile per la sfida col Certaldo.

Un infortunio alla caviglia aveva costretto Luigi Cordato ad abbandonare anticipatamente il campo lo scorso sabato: il problema non è serio, ma difficilmente il terzino sarà della partita. L’ultima notizia riguarda Duilio Evangelista, che ha accusato un piccolo fastidio nei giorni scorsi ed è sotto stretta osservazione da parte dello staff medico. Nessun problema invece per quanto riguarda Tommaso Pertici, che aveva chiesto il cambio intorno all’ora di gioco. Per il giovane esterno si trattava solamente di crampi e anche lui è pronto a tornare in campo già dal primo minuto. Chi invece non era presente alla scorsa partita e non lo sarà nemmeno alle prossime è Charles Atsina. L’attaccante arrivato dalla Germania è prossimo a rescindere il contratto con la Pistoiese e già da alcuni giorni non si sta più allenando insieme al resto dei compagni. L’italo-ghanese conclude quindi la sua esperienza in arancione con appena cinque presenze.

Michele Flori