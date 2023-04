La Pistoiese ci crede ancora: "Non molliamo"

Parola d’ordine, "crediamoci". Matteo Barzotti, l’uomo arancione da Oscar di questa stagione da dilettanti (sì, ancor più del gioiellino Di Biase), invita l’ambiente della Pistoiese a non mollare, a credere sino all’ultimo all’Impresa: sorpassare per la seconda volta la Giana Erminio prima della classe. Dopo 36 giornate di regular season del girone D del campionato di serie D, la classifica recita Giana Erminio 74, Pistoiese 72. Due lunghezze di divario a 180 minuti (abbondanti) dalla fine. Potrebbe scapparci l’ipotesi-spareggio, se le due contendenti arrivassero a pari punti: si giocherebbe la gara secca in campo neutro. "Questi 3 punti ci volevano proprio: è una bella emozione, innanzitutto per la squadra – le parole del 31enne attaccante – nel post-gara con lo Scandicci –. Siamo riusciti a rosicchiare 2 lunghezze alla capolista, tornando sotto. Siamo di nuovo lì a combattere, dimostrando di aver reagito bene alle vicissitudini dell’ultimo periodo. I giochi sono ancora aperti, per cui guai a mollare: dobbiamo crederci sino in fondo". Per entrare nel novero delle 9 vincitrici dei gironi di D servirà fare bottino pieno, sperando – poco sportivamente – che i lombardi accusino un calo: ne facciano al massimo 3. Altrimenti ci toccherebbero i playoff. Partecipano alla prima fase di questi ultimi le società classificatesi al 2°, 3°, 4° e 5° posto in ognuno dei 9 gironi. Le quattro squadre interessate si affronteranno in gara unica e la squadra di casa sarà quella con il miglior piazzamento quindi 2° contro 5a e 3a con 4a. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari; persistendo la parità accederà alla fase successiva, la società meglio classificata al termine del torneo. Le vincenti si incontreranno a loro volta, sempre in gara unica con la squadra di casa individuata dal miglior piazzamento ottenuto in campionato. Anche in questo turno, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si procederà con i tempi supplementari. Se il pareggio persiste supera il turno sempre la squadra con il miglior piazzamento ottenuto al termine della stagione. In tal modo, viene stilata una graduatoria delle eventuali candidate a subentrare in serie C, nel caso di rinuncia o mancata iscrizione al campionato. Il calendario vedrà la Giana impegnata domenica 30 aprile in casa con il Corticella e il 7 maggio ad Agliana contro la compagine dell’ex arancione Ciccio Baiano; la Pistoiese sarà al "Melani" col Ravenna il 30 e il 7 a Correggio con la Correggese. Per la Giana una squadra in lotta-playoff e l’altra tranquilla; per la Pistoiese una formazione in lotta-playoff e l’altra per evitare i playout. Gianluca Barni