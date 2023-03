La Gtg Pistoia riparte agilmente da Chieti

chieti

59

pistoia

76

CAFFE’ MOKAMBO CHIETI: Bartoli 4, Jackson 8, Roderick 6, Serpilli 17, Thioune 5, Ancellotti 7, Mastellari 12, Reale, Gjorgjevikj n.e. Pichierri n.e. Gelormini n.e.All. Rajola.

GIORGIO TESI GROUP PISTOIA: Saccaggi 16, Copeland 11, Wheatle 4, Varnado 24, Magro 12, Della Rosa 6, Benetti, Pollone 3, Allinei, Farinon. All. Brienza.

Parziali: 20-19; 26-41; 41-63.

Arbitri: Nuara, Capurro, Perocco.

Note: tiri da due Chieti 1326, Pistoia 1925. Tiri da tre Chieti 927, Pistoia 1134. Tiri liberi Chieti 613, Pistoia 59.

Giusto il tempo di riprendere confidenza con la partita e Pistoia sbriga senza colpo ferire la pratica Chieti. Dopo un primo quarto in cui i biancorossi hanno avuto bisogno di ritrovare il ritmo partita, la Giorgio Tesi Group ha poi preso in mano la partita chiudendo la pratica già alla fine del secondo quarto. Manco a dirlo ancora una volta è stata la difesa a fare la differenza mettendo in crisi gli avversari che si sono trovati di fronte un muro troppo alto da scalare. Quando Pistoia ha mostrato i muscoli per Chieti è stata notte fonda e il divario tra le due squadre si è visto tutto. Pistoia impiega un quarto prima di entrare in partita. La sosta ha evidentemente arrugginito gli ingranaggi dei biancorossi che hanno una partenza al rallentatore. Difesa non molto attenta e palla troppo ferma in attacco consentono a Chieti di stare in scia mettendo in difficoltà Pistoia.

Nel secondo periodo ecco che la Giorgio Tesi si scioglie, ritrova ritmo e soprattutto la difesa. I biancorossi danno vita ad un quarto alla...Pistoia ovvero grande difesa che mette in affanno gli avversari e attacco che varia le soluzioni. Il risultato è un parziale di 6-22 che dà l’idea di come Pistoia si sia tolto di dosso la polvere accumulata durante la sosta. E’ così è, infatti, dal momento che la Giorgio Tesi cambia decisamente cambiato il volto alla partita facendola sua. Pistoia nel terzo periodo dilaga arrivando anche al più 26 (34-60) con Chieti completamente fuori dal match. La difesa biancorossa è impenetrabile sia dentro l’area che dal perimetro e per gli avversari cala il sipario non trovando soluzioni da nessuna parte. Pistoia è in pieno controllo della gara e fa ciò che vuole infilando la retina di Chieti da tutte le posizioni tanto che a nulla vale la resistenza, a dire il vero strenua, degli avversari che provano ad arginare la marea biancorossa senza però riuscirci. Si va all’ultimo periodo con Pistoia che ha ormai da tempo in tasca i due punti e si gioca solo per far trascorrere i minuti. Chieti è completamente in bambola e non prova neppure ad accennare ad una reazione anche perché Pistoia non glielo consente visto che continua a macinare gioco e punti. La partita è in archivio e non resta che attendere la sirena, che per Chieti suona come una liberazione.

Maurizio Innocenti