La Gtg Pistoia decolla con l’"inglese volante"

"Una serata magica per noi, è stato bellissimo rivedere un pubblico così carico di energia". Carl Wheatle inquadra così la vittoria di Pistoia contro Udine. E proprio l’ala inglese è stato un grande protagonista del match con un’altra prova di spessore sia a livello tattico che tecnico. "Sapevamo che senza americani si sarebbero concentrati su altri punti di forza – prosegue Wheatle – ma noi siamo stati bravi a limitare anche quelli. Abbiamo tirato con ottime percentuali dalla lunga distanza riuscendo a guadagnare subito un buon distacco e mantenendolo fino alla fine. Siamo stati lucidi nel terzo quarto, quando loro hanno spinto per rimontare, mantenendo il vantaggio accumulato e portando a casa la gara". Pistoia, come ormai è consuetudine, ha incanalato la partita sui binari giusti partendo dalla difesa. Una situazione che vede i biancorossi trovarsi a proprio agio e quando la squadra alza l’intensità dietro per gli avversari sono dolori. "Noi sappiamo che con la giusta attenzione difensiva possiamo competere con qualsiasi squadra – spiega –. Le nostre migliori vittorie arrivano proprio da grandi prove in difesa. Ci sono partite in cui facciamo più punti ed altre meno, ma sappiamo che se manteniamo l’aggressività possiamo giocarcela con tutti. Siamo molto contenti di come sta andando ma la stagione è lunga ancora e dobbiamo rimanere concentrati".

Una concentrazione che la Giorgio Tesi ha mantenuto per tutto il match anche quando il margine di vantaggio era decisamente ampio da poter far tirare un po’ il fiato. La squadra non si è mossa di un centimetro, ha continuato a giocare con attenzione e intensità fino alla fine. "Quando si crea un vantaggio così largo è facile anche rilassarsi e il rischio è di far tornare sotto gli avversari – afferma Wheatle –. Nel primo tempo abbiamo concesso qualche canestro più del dovuto: 39 punti in due quarti è troppo. Nel secondo tempo siamo stati bravi a difendere meglio e vincere la partita". La sfida contro Udine non sarà l’ultima gara di cartello al PalaCarrara visto che dovranno arrivare Bologna e Cento, ma questo è un pensiero che non tocca i biancorossi. "Mancano poche partite – dice Wheatle – e vogliamo restare in alto, è il nostro obiettivo. Sappiamo di dover affrontare ancora qualche scontro diretto come quello con Cento ma per adesso pensiamo partita per partita. La testa va al match con Chiusi". Un ultimo pensiero Wheatle lo dedica al pubblico di Pistoia. "Quando si gioca davanti ad un pubblico così – afferma l’ala biancorossa – hai voglia di divertirti giocando un basket anche più spettacolare facendo divertire così anche la gente che viene a vederti. Dai più piccoli ai più grandi, vogliamo coinvolgere tutti nel nostro divertimento sul parquet. La spinta del pubblico ci aiuta a giocare meglio, ci piace questo tipo di atmosfera nel palazzetto".

Maurizio Innocenti