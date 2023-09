La Fenice pronta a tuffarsi nel Campionato di Volley: Presentato lo Staff Tecnico

Pistoia Volley La Fenice tra prima squadra di serie B2 nazionale e formazioni giovanili. La prima squadra esordirà in campionato sabato 7 ottobre, dalle 21 alla palestra Anna Frank di Pistoia contro l’Unione Sportiva Arbor Interclays Reggio Emilia; prima trasferta il sabato successivo, dalle 18 sul campo del Volley Canniccia, a Seravezza. Il torneo si fermerà il 16 dicembre con l’undicesimo turno e riprenderà il 13 gennaio col dodicesimo; pausa anche nei fine settimana del 27 e 28 gennaio e 3 e 4 febbraio. Prima di ritorno fissata sabato 10 febbraio. Sosta pasquale nel weekend del 30 e 31 marzo e ultima pausa nel fine settimana del 28 e 20 aprile. Fine della regular season stabilita l’11 maggio. Intanto è stato presentato il nuovo staff tecnico: Cristiano Testi sarà il nuovo direttore tecnico e primo allenatore della compagine di serie B2 e dell’Under 14; Alice Massaro, la responsabile tecnica del settore promozionale e prima allenatrice di Under 12 e Under 13 Fucsia; Riccardo Cappelli, gradito ritorno, il primo allenatore della Prima Divisione, quasi completamente composta da atlete under 18, e il primo allenatore dell’Under 16 Fucsia; Riccardo Pacini, il primo allenatore dell’Under 16 Blu; Andrea Tiso, oltre al ruolo di secondo allenatore in serie B2, avrà il compito di guidare come primo allenatore l’Under 13 Blu; Elena Gualtierotti e Alice Bartoli saranno al fianco di Alice Massaro nel progetto di crescita delle piccole atlete dell’S3.

Gianluca Barni