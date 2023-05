La Fenice perde e chiude sesta Ko amari per Blu e Bottegone

Un clamoroso poker di sconfitte. Nella bella annata delle squadre pistoiesi, c’è posto, una tantum, anche per quattro stop in altrettanti incontri: peccato che sia accaduto tra stagione regolare di B2 e playoff di serie C e D. Nell’ultima giornata di B2, l’ABC Ricami ha ceduto 3-0 (19, 21, 22) a Ravenna contro la Teodora e, per la concomitante vittoria di Polverigi, detto addio al quinto posto della classifica. Ha ultimato il torneo con 44 punti, tanti quanti quelli delle marchigiane, che però vantano un miglior quoziente-set. Le fuxiablu chiudono quindi alla sesta piazza: un risultato comunque straordinario. Tabellino: Mannucci 6, Martone 5, Massaro 4, Gaggioli 6, Tanteri 0, Orlandi 0, Guarducci 3, Pieraccioni 4, Betti 0, Agostini 1, Mantellassi 4, Valentini 2, Canovai 0. "Abbiamo deciso di dare una vetrina a tutte le atlete della rosa, alcune delle quali hanno avuto veramente poco spazio ma messo la firma sui 44 punti con il lavoro. Non abbiamo perso per questo, ma per la buona prestazione di Ravenna e i tanti errori commessi a livello individuale", le parole di coach Davide Ribechini. In C femminile, il Blu Volley Quarrata ha iniziato l’ultima e decisiva fase dei playoff con il piede sbagliato: è stato battuto 3-1 (23-25, 25-18, 25-22, 25-22) a Cascina. Ha pesato l’assenza del libero Asia Ermini. In D femminile, il Progetto Volley Bottegone ha perso di misura, 3-2 (25-21, 19-25, 25-15, 16-25, 15-12), a Incisa Valdarno. "È stata una partita costellata da alti e bassi, vinta dalla squadra che ha avuto più freddezza. Il confronto è stato sospeso per il comportamento scorretto della tifoseria di casa", il commento del diesse Luigi Speciale. In D maschile, Arezzo fatale alla Zona Mazzoni, travolta 3-0 (19, 16, 19) dai locali. "Non abbiamo sfigurato contro la neopromossa in C", fanno sapere dall’ambiente biancorosso.

Gianluca Barni